 
16:44 29 сентября 2020Новости
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В Музее прикладного искусства продолжится проект «Перерыв 15 минут»

News_detailed_pictureИкуру Куваджима. Я, Обломов© Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства

8 октября в Москве во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства (ВМДПНИ) междисциплинарный центр Research Arts откроет выставку-исследование о труде и отдыхе «Перерыв 15 минут. Часть 2».

Двухчастный проект «Перерыв 15 минут» (кураторы — Кристина Романова и Наиль Фархатдинов) посвящен времени и его трансформациям в современности. Его первая часть, открывшаяся в июле, была посвящена ритмам труда и работы и тем перспективам, которые ожидают труд.

Вторая часть рассматривает время, исключенное из трудового ритма, — время активного отдыха и восстановления сил, время ожидания и лени, время погружения в собственные размышления и созерцательности.

Зрители смогут самостоятельно выстроить маршрут ознакомления с проблематикой отдыха и попробовать выйти за пределы привычных представлений об отдыхе как о перерыве от трудовой деятельности, а также погрузиться в промежуточное состояние лени, ожидания и — перерыва.

Значительная часть работ, которые войдут в экспозицию, создана специально для выставки и будет показана впервые. Также на выставке можно будет увидеть произведения искусства из собрания ВМДПНИ — из фондов отделов кости и дерева, металла и камня, стекла, керамики и ткани.

Участники: Агентство сингулярных исследований, Булат Галеев и СКБ «Прометей», Кирилл Гаршин, Сергей Горшков, Владислав Ефимов, Людмила Баронина, Родион Китаев, Соня Кобозева, Ирина Корина, Икуру Куваджима, Роман Мокров, Игорь Мухин, Ульяна Подкорытова, Михаил Плохоцкий, Софа Скидан, Ростан Тавасиев, Ерор ТОЙ, Сергей Филатов, Дмитрий Шабалин, Света Шуваева.

Выставка «Перерыв 15 минут. Часть 2» во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства продлится до 15 ноября.

Выставка проводится при поддержке Фонда президентских грантов и галереи «Триумф»


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