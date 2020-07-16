В Музее прикладного искусства пройдет выставка о труде и отдыхе

Владимир Абих. ТRUД. 2017 © Владимир Абих

С августа по ноябрь во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве будет представлена двухчастная выставка-исследование о труде и отдыхе «Перерыв 15 минут». Первая часть проекта, посвященная труду, откроется 14 августа.

Выставка организована Всероссийским музеем декоративного искусства, междисциплинарным центром Research Arts при поддержке Фонда президентских грантов и галереи «Триумф», кураторы — Кристина Романова и Наиль Фархатдинов.

Название проекта, сообщают организаторы, отсылает к практикам отдыха и восстановления сил, на которые мы тратим условные 15 минут. С другой стороны, это незапланированный «разрыв» в трудовом ритме, который сложно предсказать и спрогнозировать, так как он не привязан к астрономическому времени. Пандемия и введенные в связи с ней ограничения заставили нас всех задуматься о ходе времени. Как и следовало ожидать, труд и отдых оказались наиболее восприимчивы к влиянию подобных событий».

Выставка «Перерыв 15 минут. Часть 1» носит документальный характер — в своей значительной части она была придумана и собрана до пандемии, поэтому работы, вошедшие в экспозицию, неизбежно представляют собой художественные документы «той» эпохи. Кроме того, на выставке будут показаны работы авторов, для которых реакция на текущее состояние труда и моментальная рефлексия происходящего являются частью художественной практики.

Значительная часть работ создается художниками специально для выставки. Экспозицию дополнят предметы из собрания Всероссийского музея декоративного искусства.

Участники выставки «Перерыв 15 минут. Часть 1»: Группа ABC, Владимир Абих, Елена Артеменко, Вася Жаркой и Анастасия Пожидаева, Алексей Иорш, Максим Има, Зина Исупова, Владислав Кручинский, Максим Ксута, Вик Лащенов, Александр Морозов, Иван Напреенко и Наталья Никуленкова, Сергей Новиков, Николай Онищенко, Александр Образумов, Александр Повзнер, Анна Ротаенко, Игорь Самолет, Мария Сафронова, Команда «ТОЙ».

Выставка продлится до 20 сентября. Вход бесплатный, посещение будет проводиться по сеансам.

Открытие выставки «Перерыв 15 минут. Часть 2», которая рассмотрит трансформации отдыха, назначено на 1 октября.







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