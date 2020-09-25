В Выксе пройдет сезон Эрика Булатова

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Со 2 по 4 октября в городе Выксе Нижегородской области фестиваль городской культуры «Арт-Овраг» проведет «Сезон Эрика Булатова в Выксе».
Главным событием «Сезона» станет открытие 3 октября на территории Индустриального стрит-арт парка Выксунского металлургического завода мурала Эрика Булатова «Стой – Иди. Амбар в Нормандии».
Как сообщают организаторы, это первый опыт художника в стрит-арте. В мурале площадью 2,5 тысяч кв.м соединены две его живописные работы: сравнительно недавний «Амбар в Нормандии» (2011) и отмечающая в этом году свое 45-летие картина «Стой — Иди».
«Обе картины представляют из себя максимальный контраст: в одном случае это пространственный контраст (стой-иди, статика и динамика), в другом случае — контраст света и темноты, — рассказывает Эрик Булатов. — Я хочу показать, что эти контрастные понятия могут не отрицать друг друга, а, наоборот, сотрудничать, образуя некое единство. Я думаю, что "Стой-Иди" будет естественной посреди стены, а "Амбар в Нормандии", разделенный на две части, будет обрамлять и дополнять полноту контраста первой картины. Ведь это один и тот же амбар, но только днем и ночью. То, что в одном случае белое, в другом случае становится черным, достигая как бы полного отрицания, и вместе с тем, только объединяясь, они и создают полный визуальный образ».
Работа Булатова станет третьим по счету муралом в Индустриальном стрит-арт парке в Выксе. В 2017 году уличный художник Миша Most создал там самую большую настенную роспись в Европе, а в 2019 году в парке появилась работа современного художника Алексея Луки.
Кроме того, в программе «Сезона Эрика Булатова в Выксе» выставка одной работы «Черный вечер, белый снег» в Музее истории (2 октября), большой паблик-ток Эрика Булатова и показ фильма «Художник говорит» в ДК имени Лепсе (4 октября), круглый стол с участием российских художников разных поколений, считающих работы Эрика Булатова отправной точкой для собственной художественной практики и серия образовательных мероприятий, основанных на идеях и образах художественного мира Эрика Булатова.
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