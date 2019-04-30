Индустриальный стрит-арт парк появится в Выксе

Индустриальный стрит-арт парк появится в ВыксеМиша Most. Выкса 10000. 2017 (фрагмент)© Алексей Народицкий / «Арт-Овраг»
15 июня в городе Выксе Нижегородской области в рамках фестиваля городской культуры «Арт-Овраг» откроется первый в России Индустриальный стрит-арт парк – собрание работ ведущих российских художников на территории действующего Выксунского металлургического завода.
В 2017 году на территории будущего парка художник Миша Most создал самую большую роспись в мире, она покрыла 10 тысяч кв.м.
К открытию парка здесь появится роспись уличного художника Алексея Луки. Каждый год парк планируется пополнять новой работой.
«Индустриальный стрит-арт парк — проект, направленный на изучение различных явлений стрит-арта и его интерпретации в условиях промышленного города, — сообщает пресс-служба фестиваля «Арт-Овраг». — В то же время монументальные росписи, неразрывно связанные с городской средой, помогут по-новому взглянуть на идентичность города».
Фестиваль «Арт-Овраг» в этом году пройдет с 14 по 16 июня, его центральная тема — «Когда сегодня становится завтра».
Организаторы готовят открытие футуристического павильона в городском парке, большую театральную программу с читками пьес известных драматургов, импрессионистский эмбиент в одном из оврагов городского парка и интерактивную инсталляцию на главной площади Выксы. Кульминацией фестиваля станет выступление одного из самых популярных представителей новой волны российского хип-хопа.
Полная программа фестиваля будет объявлена 16 мая.
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