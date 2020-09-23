Москомархитектура отказалась согласовать граффити со стихограммой Пригова

© Анна Горская

Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) не рекомендовал к сохранению стихограмму Д.А. Пригова «АЯ», изображенную на торце многоэтажки у станции метро «Беляево». В комитете сочли, что она нарушает московский регламент нанесения граффити.

Об этом сообщила Анна Горская, главный библиограф библиотеки №180 имени Н.Ф. Федорова в Беляево.

Она приводит скан письма за подписью и.о. заместителя председателя Москомархитектуры Юлии Фроловой, в котором изложены причины отказа в согласовании.

В частности, в документе говорится, что содержание стихограммы не соответствует требованию прошлогоднего постановления правительства Москвы о граффити, согласно которому в городе не допускается нанесение на стены каких-либо изображений, кроме изображений, «популяризующих выдающихся личностей, исторические события, науку, спорт, искусство».

Мурал на доме по адресу Профсоюзная улица, 102/47 был создан участниками арт-групп Come On Crew и Zuk Club во время фестиваля «Лучший город Земли», который проводил в 2014 году департамент культуры Москвы. В основу рисунка легла стихограмма «АЯ» поэта и художника Дмитрия Александровича Пригова (1940–2007), жившего в Беляево и создавшего в своих произведениях поэтический миф района.

Весной 2020 года стало известно, что стихограмму могут закрасить во время капитального ремонта. Муниципальный депутат Ольга Прудлик инициировала кампанию по ее сохранению. Более 400 человек — жители района, представители художественного сообщества и муниципальные депутаты — подписали открытое письмо-обращение о необходимости сохранения мурала, ставшего главным неофициальным символом района.

В июле управа района Коньково направила в адрес Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы комплект документов, необходимых для придания официального статуса граффити со стихограммой Пригова.

«Это "концептуальное" граффити, одобренное в 2014 году в ходе электронного народного референдума (11,5 тысяч участников!), уже шесть лет является неофициальным символом Беляево и Коньково, — пишет Анна Горская. — Учитывая усилия столичной мэрии в плане продвижения и реализации программы "Мой Район", согласно идеологии которой каждый район имеет право на свой смысловой и событийный центр, уничтожать мурал "АЯ", вокруг которого крутится вся беляевская жизнь, это крайне непоследовательно. Мы очень надеемся, что Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) примет к сведению все вышеизложенное и пересмотрит свое решение на счет судьбы "визитной карточки" "славной земли Беляево"».







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