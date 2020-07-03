Власти согласились узаконить стихограмму Пригова на стене дома у метро «Беляево»

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Управа московского района Коньково оформляет пакет документов, необходимых для придания официального статуса граффити со стихограммой Д.А. Пригова «АЯ» на торце многоэтажки у станции метро «Беляево». Раньше это изображение собирались закрасить при капремонте.
Об этом сообщает муниципальный депутат Ольга Прудлик, которая инициировала кампанию по спасению граффити.
На запрос его защитников пришел ответ из управы Коньково. В нем, в частности, говорится:
«По информации префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы, управой района Коньково годора Москвы направлен комплект документов в адрес Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы с целью оформления "граффити" в соответствии с постановлением от 16.07.2019 №877-ПП "О нанесении надписей, изображений путем покраски, наклейки, росписи в технике "граффити" и иными способами на внешние поверхности нежилых зданий, строений, сооружений, многоквартирных домов в городе Москве"».
Таким образом, отмечает Прудлик, начался процесс, в результате которого мурал «АЯ» будет узаконен, и ему больше не будет угрожать уничтожение.
«Последние 6 лет он существовал только "по факту", — пишет она, — теперь же у этого знакового граффити будет еще и юридическое закрепление, оно перестанет быть "фантомом" для местных властей и обретет права. Стену с ним уже нельзя будет просто так перекрасить, как будто на ней нет никакого важного для истории района, его образа изображения. Впереди мне предстоит еще много общения с разными инстанциями, нужно будет контролировать внесение мурала в соответствующие бумаги, но начало его документальному оформлению положено, а значит, мы добились своего: неофициальный символ Коньково и Беляево не исчезнет, как это, к сожалению, случилось в последние два года со многими другими замечательными граффити в Москве».
Мурал на доме по адресу Профсоюзная улица, 102/47 был создан участниками арт-групп Come On Crew и Zuk Club во время фестиваля «Лучший город Земли», который проводил в 2014 году департамент культуры Москвы. В основу рисунка легла стихограмма «АЯ» поэта и художника Дмитрия Александровича Пригова (1940–2007), жившего в Беляево и создавшего в своих произведениях поэтический миф района.
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