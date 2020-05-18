В Москве собираются уничтожить граффити со стихограммой Пригова

До 25 мая открыт сбор подписей под обращением в защиту граффити со стихограммой Д.А. Пригова «АЯ» на стене многоэтажки у станции метро «Беляево» на юго-западе Москвы – его могут закрасить при проведении капитального ремонта.

Мурал на доме по адресу Профсоюзная улица, 102/47 был создан участниками арт-групп Come On Crew и Zuk Club во время фестиваля «Лучший город Земли», который проводил в 2014 году департамент культуры Москвы. В основу рисунка легла стихограмма «АЯ» поэта и художника Дмитрия Александровича Пригова (1940–2007), жившего в Беляево и создавшего в своих произведениях поэтический миф района.

Недавно Фонд капитального ремонта разыграл тендер на проведение капитального ремонта фасада дома со стихограммой, но ни в документах ТЗК (техническое заключение — результат обследования дома), ни в ПСД (проектно-сметная документация) нет ни слова о наличии знакового рисунка на его торце. Также ничего не говорится о его сохранении при производстве работ, а их объем, определенный в проектно-сметной документации, свидетельствует о том, что граффити предполагается просто закрасить.

Это обнаружила муниципальный депутат Ольга Прудлик, член комиссии по открытию и приемке выполненных работ по капитальному ремонту.

Она намерена, заручившись поддержкой актива дома, провести в заочной форме общее собрание собственников, способное внести в ПСД необходимые поправки. Кроме того, вместе с другими районными активистами она составила открытое письмо-обращение к руководителю Мосгосэкспертизы, где сейчас на согласовании находится ПСД, а также к руководителю Фонда капитального ремонта о необходимости сохранения мурала, ставшего главным неофициальным символом района.

Обращение поддержали уже более 400 человек: жители района, представители художественного сообщества, другие муниципальные депутаты.



























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