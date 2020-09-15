Названы победители конкурса «Кинотавр. Короткий метр»

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Сегодня, 15 сентября, на 31-м Открытом российском кинофестивале «Кинотавр» объявлены лауреаты конкурса «Кинотавр. Короткий метр». Все призы и дипломы конкурса в этом году достались женщинам-режиссерам.
Как сообщает сайт «Кинотавра», главным призом награжден фильм Ланы Влади «Сера» с формулировкой «За мастерское воплощение образного мира простыми средствами». «Сера» также получила приз Гильдии киноведов и кинокритиков России «За социальную точность и художественный аскетизм».
Картина снята по одноименному рассказу Дмитрия Глуховского. Ее действие происходит в Норильске, куда приезжает молодая женщина-полицейский, чтобы расследовать убийство. Главные роли исполнили Анна Слю и Наталия Чумбуридзе.
Жюри конкурса «Кинотавр. Короткий метр» во главе с режиссером Климом Шепенко присудило дипломы фильму Нины Воловой «Открой, это мама» с формулировкой «За тонкое соединение документального и игрового», и фильму Ники Горбушиной «Варя» с формулировкой «Варя — ты огонь!»
Диплома Гильдии киноведов и кинокритиков России «За артистизм в осмыслении жанра» удостоена картина Кристины Манжулы «Я люблю Еву».
31-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» проходит в Сочи, он завершится 18 сентября.
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