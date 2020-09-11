MusicAeterna four откроют сезон в филармонии «Триумф»

© musicAeterna four

21 сентября в Перми вокальный ансамбль MusicAeterna four представит программу «Lux Spero» на первом концерте пятого сезона частной филармонии «Триумф».

Для MusicAeterna four концерт 21 сентября станет первым выступлением в Перми после переезда в Петербург. Кроме того, на этом концерте в составе ансамбля впервые выступит меццо-сопрано Елена Гурченко.

«Для нас важно, что юбилейный сезон "Триумфа" откроет именно коллектив MusicAeterna four, это значит, что даже после переезда коллективов Теордора Курентзиса в Санкт-Петербург, мы не теряем связь, и остаемся культурным мостом, связывающим Пермь и Питер, и эту связь мы планируем развивать и дальше», — говорит арт-директор частной филармонии «Триумф» Сергей Аристов.

Вокальный ансамбль MusicAeterna four был создан в 2012 году, все его участницы являются артистами хора MusicAeterna.

В 2018 году MusicAeterna four и «ТриголОс» (Пермь) представили в клубной программе международного Дягилевского фестиваля совместную программу «Вселиственный мой венок». Представление также прошло на крупнейших концертных, музейных и фестивальных площадках, а также стало основой совместных выступлений в рамках проекта Ильи Хржановского «Дау» в Париже.

Первый концерт коллектива в Петербурге состоялся в декабре 2019 года в храме Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы. Концерт транслировался в прямом эфире в католический храм Перми, а также на портале Art of Opera, его одновременно посмотрели более 20 тысяч зрителей.







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