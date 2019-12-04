Ансамбль MusicAeterna Four даст первый концерт

© musicAeterna Four

21 декабря в Петербурге состоится концерт-презентация вокального квартета MusicAeterna Four.

Все участницы ансамбля MusicAeterna Four — Елена Подкасик (сопрано), Альфия Хамидуллина (сопрано), Елена Шестакова (меццо-сопрано), Анастасия Гуляева (контральто) — артистки хора MusicAeterna.

Как сообщают организаторы концерта, для своего первого выступления участницы MusicAeterna Four выбрали Римско-католический приход Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы, созданный в 1879 году в раннеготическом стиле архитектором Николаем Бенуа (концертное пространство «Атриум Классика», ул. Минеральная, 21-д).

В концерте также примет участие фольклорный ансамбль «ТриголОс» (Пермь).

В первом отделении ансамбль MusicAeterna Four представит оригинальные аранжировки национальных песен, переложения духовных, джазовых композиций и сочинения современных композиторов.

Во втором отделении концерта в исполнении ансамблей MusicAeterna Four и «ТриголОс» (Пермь) прозвучат композиции из их совместной программы «Вселиственный мой венок», впервые показанной в 2018 году в клубной программе Дягилевского фестиваля. Позже программа с успехом была исполнена на разных концертных, музейных и фестивальных площадках и стала основой совместных выступлений в Париже в рамках проекта Ильи Хржановского «Дау».



































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