Объявлена программа фестиваля «Дягилев. P.S.»

© Международный фестиваль искусств «Дягилев. Постскриптум»

Балетный вечер Светланы Захаровой, российская премьера спектакля Анжелена Прельжокажа и выставка «В круге Дягилевом. Пересечение судеб» вошли в афишу XI Международного фестиваля искусств «Дягилев. P.S.», который пройдет в Петербурге осенью 2020 года.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, 20 и 21 октября «Дягилев. P.S.» представит на сцене Александринского театра программу MODANSE примы-балерины Большого театра и этуаль театра Ла Скала Светланы Захаровой. Откроет вечер балет «Как дыхание» итальянского хореографа Мауро Бигонцетти на музыку Генделя. Во втором отделении будет показан балет «Габриэль Шанель» хореографа Юрия Посохова и композитора Ильи Демуцкого, автор либретто и режиссер — Алексей Франдетти.

В программе, премьера которой в России состоялась на Исторической сцене Большого театра в июне 2019 года, принимают участие Михаил Лопухин, Якопо Тисcи, Денис Савин, Вячеслав Лопатин, Ана Туразашвили и другие артисты Большого театра.

12 и 13 ноября на фестивале «Дягилев. P.S.» запланирована российская премьера спектакля Анжелена Прельжокажа «Лебединое озеро». Спектакль будет представлен в театре «Балтийский дом» при поддержке Посольства Франции и Французского института в России, он входит в Фестивальную программу IX Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Главным событием фестиваля станет международная выставка портретов «В круге Дягилевом. Пересечение судеб», которая будет проходить с 13 ноября 2020 года по 12 февраля 2021 года в Шереметевском дворце.

«Портреты выдающихся творцов XX века России и Европы впервые будут собраны вместе, объединенные фигурой Сергея Павловича Дягилева», — отмечают организаторы. В экспозицию войдут произведения Валентина Серова, Льва Бакста, Бориса Кустодиева, Анри Тулуз-Лотрека, Кузьмы Петрова-Водкина, Константина Сомовым, Михаила Ларионова, Эдварда Мунка, Жана Кокто, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Жак-Эмиля Бланша, Джорджо де Кирико и других художников. Многие работы будут демонстрироваться в России впервые.

Среди партнеров выставки Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусства имени А.С. Пушкина, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Музей изобразительного искусства Дагестана, Смоленский государственный музей-заповедник, Тульский художественный музей, Центр Помпиду (Париж), Архив Дома Chanel, Музей Тиссена Борнемисы (Мадрид), Художественный музей Руана, Галерея современного искусства (Турин), частные коллекции из России, Франции, Бельгии, Италии.

Выставка пройдет в рамках Фестивальной программы IX Санкт-Петербургского международного культурного форума при поддержке ГМК «Норильский никель», Фонда Делзелла и Итальянского института культуры в Петербурге.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU