Назначен новый гендиректор «Ленфильма»

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Генеральным директором киностудии «Ленфильм» стал глава медиахолдинга 1st Media Invest Федор Щербаков.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росимущества, новый руководитель избран на внеочередном общем собрании акционеров АО «Киностудия "Ленфильм"». Одновременно прекращены полномочия Инессы Юрченко, которая была назначена врио гендиректора в феврале 2020 года вместо Эдуарда Пичугина, возглавлявшего «Ленфильм» восемь лет.
В декабре 2019 года совет директоров «Ленфильма» принял решение снять Пичугина с должности. В связи с этим решением Владимир Мединский, занимавший в то время пост министра культуры, заявил, что совет директоров выберет нового гендиректора, а первоочередной задачей для «Ленфильма» является погашение долгов.
В 2013 году «Ленфильм» заключил кредитное соглашение с ВТБ на сумму 1,53 млрд рублей. По данным врио гендиректора Юрченко, в июле основной долг перед ВТБ составлял 1,5 млрд рублей и около 700 млн рублей — по процентам, у киностудии также было около 100 млн рублей задложенности по налогам, перед Госфильмофондом и по коммунальным платежам.
«Ленфильм» договорился с ВТБ о снижении ставки с 10% до 0,1%, киностудии были предоставлены кредитные каникулы до сентября 2020 года. Правительство РФ включило киностудию в реестр системообразующих предприятий. Совет директоров «Ленфильма» утвердил программу финансового оздоровления киностудии, в 2025 году предполагается ее выход на самоокупаемость.
Федор Щербаков — выпускник факультета журналистики МГУ, работал на Первом канале и в группе «Интерфакс», а также в аппарате правительства РФ, в Министерстве регионального развития России, в аппарате полномочного представителя президента в ЮФО и главы администрации Волгоградской области, в госкорпорациях и коммерческих структурах, в том числе ОАО «Курорты Северного Кавказа», АНО «Спорт высших достижений» Олимпийского комитета РФ и ОАО «Стройтрансгаз». В 2015 году стал генеральным директором федерального медиахолдинга 1st Media Invest.
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