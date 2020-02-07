Эдуард Пичугин ушел с поста гендиректора «Ленфильма»

Эдуард Пичугин © ed_pichugin / Instagram

Сегодня, 7 февраля, генеральный директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин покинул свой пост. Временным исполняющим обязанности гендиректора распоряжением Росимущества назначена кинопродюсер, глава петербургской студии «Триикс медиа» Инесса Юрченко.

Об этом Эдуард Пичугин, возглавлявший «Ленфильм» последние вомесь лет, сообщил в своем фейсбуке. Информацию об уходе Пичугина также подтвердили ТАСС в пресс-службе «Ленфильма».

В ноябре 2019 года Санкт-Петербургская организация Союза кинематографистов исключила Эдуарда Пичугина из состава своего правления и направила обращение к президенту Владимиру Путину в связи с ситуацией на «Ленфильме», предложив освободить Пичугина от занимаемой должности и осуществить ротацию состава совета директоров киностудии.

В декабре 2019 года совет директоров принял решение снять Пичугина с должности гендиректора. В связи с этим решением Владимир Мединский, занимавший в то время пост министра культуры, заявил, что совет директоров выберет нового гендиректора к 30 марта 2020 года, а первоочередной задачей для «Ленфильма» является погашение долгов.

Согласно отчету киностудии, «Ленфильм» в 2013 году заключил кредитное соглашение с ВТБ на сумму 1,53 млрд рублей. На конец 2018 года по нему было выбрано 1,4 млрд рублей, направленных на приобретение нового кинооборудования. В конце октября 2019 года сообщалось, что киностудия ведет работу по реструктуризации задолженности по кредитной линии перед ВТБ и выводу предприятия из сложившейся кризисной ситуации.

В начале февраля 2020 года Санкт-Петербургская организация Союза кинематографистов России обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину и министру культуры Ольге Любимовой с просьбой ускорить выполнение решения совета директоров «Ленфильма» о смене гендиректора «с целью не допустить окончательного разрушения киностудии».

Инесса Юрченко — генеральный продюсер и основатель кинокомпании «Триикс Медиа», снимавшей фильмы и сериалы «Ленинград-46», «Невский», «Шеф», «Литейный», «Наше счастливое завтра», «Казнить нельзя помиловать», «Ржев». Как сообщили «Фонтанке.ру» на студии «Ленфильм», первым рабочим днем в новой должности для Юрченко станет понедельник, 10 февраля.



















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