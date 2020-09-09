Slipknot выступят в Москве

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Американская ню-метал группа Slipknot примет участие в фестивале Park Live, который пройдет летом 2021 года в московских «Лужниках».
Как сообщают организаторы фестиваля, выступление Slipknot состоится 16 июля. Билеты поступят в продажу 11 сентября.
Ранее стало известно, что хедлайнером Park Live 2021 станет британская группа Gorillaz.
В этом году фестиваль пришлось отменить из-за пандемии коронавируса COVID-19. В следующий раз он будет проходить с 8 по 11 июля и с 15 по 18 июля 2021 года в парковой зоне спорткомплекса «Лужники».
Выступление всех объявленных ранее артистов, среди которых My Chemical Romance, Placebo, The Killers, The Offspring и Sum41, также планируется перенести на будущий год.
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