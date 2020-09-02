Gorillaz снова едут в Москву

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Хедлайнером фестиваля Park Live, который пройдет следующим летом в московских «Лужниках», станет британская группа Gorillaz. Это будет ее второе выступление в Москве – первое состоялось в 2018 году.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организаторов фестиваля, концертного агентства «Мельница», выступление Gorillaz назначено на 9 июля 2021 года.
Gorillaz уже принимали участие в фестивале Park Live в 2018 году, но тогда выступление группы было прервано из-за сильной грозы. Организаторы предлагают всем обладателям билетов на фестиваль 2018 года специальную скидку в размере 20% на концерт Gorillaz. Билеты поступят в продажу 7 сентября.
В этом году Park Live пришлось отменить из-за пандемии коронавируса COVID-19. Следующий фестиваль будет проходить с 8 по 11 июля и с 15 по 18 июля 2021 года в парковой зоне спорткомплекса «Лужники».
Выступление всех объявленных ранее артистов, среди которых My Chemical Romance, Placebo, The Killers, The Offspring и Sum41, также планируется перенести на будущий год.
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