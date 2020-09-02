Концерт музыкантов из России и США к годовщине окончания войны покажут онлайн

Баффинг, зашквар, муральная усталость
Бар «На районе» открыл двери российским уличным художникам2 сентября 20201039
Сегодня, 2 сентября, состоится премьера виртуального концерта, посвященного 75-летию со дня окончания Второй мировой войны, на котором выступили известные российские и американские музыканты.
Начало в 19:00 мск, прямую трансляцию можно будет смотреть на страницах Посольства США в Москве и агентства «Турне» в фейсбуке. После прямого эфира концерт будет доступен здесь.
В концерте участвуют пианисты Андрей Гугнин и Полина Осетинская, артисты Молодежной оперной программы Большого театра Эльмира Караханова (сопрано), Елизавета Нарсия (сопрано), Николай Землянскиx (баритон), Дмитрий Чеблыков (баритон), Давид Посулихин (тенор), Сергей Константинов (фортепиано), Московская мужская еврейская капелла, кантор Уриэль Гранат, сопрано Джанина Бернетт (Метрополитен-опера), тенор Чoнси Пакер (Метрополитен-опера), баритон Майкл Хьюит (Вашингтонская национальная опера), пианист Ховард Уоткинс, пианистка Анна Полонская, виолончелистка Софи Шао, кларнетистка Моран Кац, Московский камерный оркестр Musica Viva, а также музыканты из оркестров Метрополитен-оперы и Нью-Йоркской филармонии, Нью-Йоркского Сити Балета, Филадельфийского оркестра и других коллективов.
В программе музыка советских и американских композиторов, написанная во время войны или посвященная ей. Фрагменты из сочинений Шостаковича, Копленда, Вайнберга, Барбера, Прокофьева, Айвза, Бернстайна, а также песни из репертуара Эллы Фицджеральд, Джонни Мерсера, Фрэнка Синатры, песни Василия Соловьева-Седого, Юрия Милютина, братьев Покрасc. Будет звучать и музыка стран-союзников, Франции и Великобритании: Квартет Мессиана и песни из репертуара Эдит Пиаф и Веры Линн.
«Эта программа демонстрирует, какой большойи значимой силой была музыка во время Второй мировой войны, как важна и нужна она была людям. С самого начала войны и до ее окончания музыка в различных стилях — фортепианные сонаты и струнные квартеты, бродвейские хиты и народные баллады — служили всеобъемлющим и мощным выражени-ем национальной идентичности. Так звучал мир в те страшные времена», — рассказывает один из авторов музыкальной программы концерта программы, американский дирижер Марк Мандарано.
Концерт снимался в Большом зале Московской консерватории, в Спасо-хаусе, резиденции посла США в Москве, и в Церкви Святого Павла в Нью-Йорке.
Продюсер проекта с российской стороны – продюсерское агентство «Турне» и Галина Голубова, с американской — Forum for Cultural Engagement и Мэри Макбрайд при поддержке Посольства США в Москве.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
14:01Фестиваль актуальной музыки пройдет в парке «Зарядье»
11:46Две выставки открываются на «Винзаводе»
10:32В «Космосе» покажут фильм о военной Москве под живую музыку
Вчера
18:31Ярмарка Cosmoscow объявила образовательную программу
17:11Gorillaz снова едут в Москву
15:05Концерт музыкантов из России и США к годовщине окончания войны покажут онлайн
14:34Объявлен короткий список премии «Просветитель.Digital»
13:32Интернет и культуру в эпоху постмодерна обсудят на встрече с Алексеем Ивановым
12:50Гёте-Институт проводит молодежный онлайн-хакатонВсе новости
Бар «На районе» открыл двери российским уличным художникам2 сентября 20201039
Как коронавирус ударил по массовым сценам в опере2 сентября 2020965
Московский диско-фанк-ансамбль прибавляет динамики: премьера третьего альбома2 сентября 2020763
О биографии Ирины Одоевцевой по документальным источникам1 сентября 20202830
Купаловский театр как зеркало белорусской революции1 сентября 20202285
Группа, претендующая на звание главных инди-романтиков страны, — о панковском прошлом и новом альбоме1 сентября 20201513
Что нужно знать русским людям, которым хочется поучиться в Швеции, что такое студенческий заем и почему все преподаватели и студенты в стране друг с другом на «ты»31 августа 20204073
Юрий Александров о том, что коронавирус спровоцировал культурную дискриминацию31 августа 20202415
Ранняя песня «Центра» в версии инди-проекта из Чернигова28 августа 20203184
Александра Соломина о том, как и почему она создала онлайн-журнал «9 марта»27 августа 20204103
Перемены, которых не ждали: последняя глава из документального романа «Майк Науменко. Бегство из зоопарка»27 августа 20206887
Захват под маской исследования? Анна Борисова разбирается в аду в Старосадском27 августа 20204341