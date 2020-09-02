Концерт музыкантов из России и США к годовщине окончания войны покажут онлайн

© Агентство «Турне»

Сегодня, 2 сентября, состоится премьера виртуального концерта, посвященного 75-летию со дня окончания Второй мировой войны, на котором выступили известные российские и американские музыканты.

Начало в 19:00 мск, прямую трансляцию можно будет смотреть на страницах Посольства США в Москве и агентства «Турне» в фейсбуке. После прямого эфира концерт будет доступен здесь.

В концерте участвуют пианисты Андрей Гугнин и Полина Осетинская, артисты Молодежной оперной программы Большого театра Эльмира Караханова (сопрано), Елизавета Нарсия (сопрано), Николай Землянскиx (баритон), Дмитрий Чеблыков (баритон), Давид Посулихин (тенор), Сергей Константинов (фортепиано), Московская мужская еврейская капелла, кантор Уриэль Гранат, сопрано Джанина Бернетт (Метрополитен-опера), тенор Чoнси Пакер (Метрополитен-опера), баритон Майкл Хьюит (Вашингтонская национальная опера), пианист Ховард Уоткинс, пианистка Анна Полонская, виолончелистка Софи Шао, кларнетистка Моран Кац, Московский камерный оркестр Musica Viva, а также музыканты из оркестров Метрополитен-оперы и Нью-Йоркской филармонии, Нью-Йоркского Сити Балета, Филадельфийского оркестра и других коллективов.

В программе музыка советских и американских композиторов, написанная во время войны или посвященная ей. Фрагменты из сочинений Шостаковича, Копленда, Вайнберга, Барбера, Прокофьева, Айвза, Бернстайна, а также песни из репертуара Эллы Фицджеральд, Джонни Мерсера, Фрэнка Синатры, песни Василия Соловьева-Седого, Юрия Милютина, братьев Покрасc. Будет звучать и музыка стран-союзников, Франции и Великобритании: Квартет Мессиана и песни из репертуара Эдит Пиаф и Веры Линн.

«Эта программа демонстрирует, какой большойи значимой силой была музыка во время Второй мировой войны, как важна и нужна она была людям. С самого начала войны и до ее окончания музыка в различных стилях — фортепианные сонаты и струнные квартеты, бродвейские хиты и народные баллады — служили всеобъемлющим и мощным выражени-ем национальной идентичности. Так звучал мир в те страшные времена», — рассказывает один из авторов музыкальной программы концерта программы, американский дирижер Марк Мандарано.

Концерт снимался в Большом зале Московской консерватории, в Спасо-хаусе, резиденции посла США в Москве, и в Церкви Святого Павла в Нью-Йорке.

Продюсер проекта с российской стороны – продюсерское агентство «Турне» и Галина Голубова, с американской — Forum for Cultural Engagement и Мэри Макбрайд при поддержке Посольства США в Москве.







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