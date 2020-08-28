Галерея «Триумф» покажет «Волну грез»

© Анна Андржиевская

4 сентября в московской галерее «Триумф» откроется выставка «Волна грез». В ней примут участие более 30 художников, исследующих в своих работах феномен сновидения.

На выставке «Волна грез» (куратор — Полина Могилина) феномен сна рассматривается сразу с нескольких сторон. Используя разные медиа, художники анализируют грани сна и пограничных состояний.

Экспозиция устроена таким образом, чтобы передать зрителю те ощущения, которые обычно принадлежат миру снов. Пространство выставки станет той пограничной зоной, в которой объективная реальность утрачивает свою императивность, уступая место наваждению.

Участники: AES+F, crocodilePOWER, Чарли Айсо, Кристина Аксентова, Анатолий Акуе, Анна Андржиевская, Даниил Антропов, Анка Ахалая, Кирилл Басалаев, Андрей Бергер, Александр Бродский, Александр Бродский-младший, Юлия Вирко, Евгения Воронова, Иззи Вуд, Дмитрий Гутов, Александр Дашевский, Владимир Карташов, Александра Кокачева, Виктория Кошелева, Максим Ксута, Ася Маракулина, Руслан Мартынов, Николай Онищенко, Александра Паперно, Рома Peeks, Хаим Сокол, «Синий суп», Сергей Филатов, Ева Хелки, Катя Царева, Юнген Чон.

Выставка «Волна грез» в галерее «Триумф» продлится до 27 сентября. Для посещения выставки необходима регистрация.

Выставка организована при поддержке фонда «Культурное пространство»







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