Галерея «Триумф» покажет «Волну грез»

«Убей меня, Эйс!». «Время не ждет»
Ранняя песня «Центра» в версии инди-проекта из Чернигова28 августа 2020583
4 сентября в московской галерее «Триумф» откроется выставка «Волна грез». В ней примут участие более 30 художников, исследующих в своих работах феномен сновидения.
На выставке «Волна грез» (куратор — Полина Могилина) феномен сна рассматривается сразу с нескольких сторон. Используя разные медиа, художники анализируют грани сна и пограничных состояний.
Экспозиция устроена таким образом, чтобы передать зрителю те ощущения, которые обычно принадлежат миру снов. Пространство выставки станет той пограничной зоной, в которой объективная реальность утрачивает свою императивность, уступая место наваждению.
Участники: AES+F, crocodilePOWER, Чарли Айсо, Кристина Аксентова, Анатолий Акуе, Анна Андржиевская, Даниил Антропов, Анка Ахалая, Кирилл Басалаев, Андрей Бергер, Александр Бродский, Александр Бродский-младший, Юлия Вирко, Евгения Воронова, Иззи Вуд, Дмитрий Гутов, Александр Дашевский, Владимир Карташов, Александра Кокачева, Виктория Кошелева, Максим Ксута, Ася Маракулина, Руслан Мартынов, Николай Онищенко, Александра Паперно, Рома Peeks, Хаим Сокол, «Синий суп», Сергей Филатов, Ева Хелки, Катя Царева, Юнген Чон.
Выставка «Волна грез» в галерее «Триумф» продлится до 27 сентября. Для посещения выставки необходима регистрация.
Выставка организована при поддержке фонда «Культурное пространство»
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:53Ольга Седакова стала лауреатом премии Lerici Pea
17:46Фильм «ИЛЬФИПЕТРОВ» покажут в «Пионере»
16:34БДТ откроет новый сезон 5 сентября
15:08Юбилейная ретроспектива Феллини пройдет в пяти городах России
13:49«Золотая маска» открывает региональную программу
12:16Галерея «Триумф» покажет «Волну грез»
11:27В Перми выберут единственного зрителя предсезонного спектакля
27 августа 2020
18:04Объявлена программа фестиваля «Территория»
16:18Постоянная экспозиция Новой Третьяковки откроется 1 сентябряВсе новости
Ранняя песня «Центра» в версии инди-проекта из Чернигова28 августа 2020583
Александра Соломина о том, как и почему она создала онлайн-журнал «9 марта»27 августа 20201293
Перемены, которых не ждали: последняя глава из документального романа «Майк Науменко. Бегство из зоопарка»27 августа 20202923
Захват под маской исследования? Анна Борисова разбирается в аду в Старосадском27 августа 20201555
Петцольд, Кавасэ, «Джессика навсегда» и кинопортреты городов26 августа 20201974
Маша Сумнина о неприязни к «женскому искусству», дуализме мира, аполитичности и диктатуре26 августа 20202281
«Женщины — инициаторы и лидеры процессов в современном российском музее»25 августа 20202805
Представляем экспериментальных музыкантов из Сибири — участников онлайн-программы «Резко континентальные шумы» XIX Международного Канского фестиваля24 августа 20202227
Стихи Вальжины Морт в переводе с белорусского Галины Рымбу24 августа 20203126
Интервью с Наталией Опалевой и Полиной Лобачевской: пять лет Музею AZ24 августа 20202545
Музыканты со всего мира на сборнике в поддержку мирных протестующих в Беларуси24 августа 20202985
Алгоритмы — это по-своему terra incognita. Как освоить эту землю, чтобы она приносила нам больше пользы, чем вреда, рассказывает немецкий эксперт из проекта Algo.Rules21 августа 20204463