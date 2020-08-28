В Перми выберут единственного зрителя предсезонного спектакля

© Пермский театр оперы и балета

Открыт прием заявок на участие в проекте «Один на один», который 4 сентября, накануне открытия своего 149-го сезона представит Пермский театр оперы и балета – для единственного зрителя в зале пройдет вечер хореографии Джорджа Баланчина, в программе балеты «Аполлон Мусагет» Стравинского и «Серенада» на музыку Чайковского.

Для того, чтобы стать этим зрителем, необходимо до 12:00 3 сентября заполнить онлайн-анкету, сообщает пресс-служба театра. Заявитель должен быть старше 18 лет.

Вечером того же дня будет определен участник проекта «Один на один». В прямом эфире на YouTube-канале Пермской оперы его номер вытянет режиссер Марат Гацалов.

Участник проекта должен будет приобрести входной билет стоимостью 1000 рублей. Место в зале он сможет выбрать по своему желанию перед началом спектакля. В этот вечер в театре будут соблюдены все традиции: будут работать гардероб и буфет, к началу спектакля и в антракте подадут три звонка, а после представления артисты выйдут на поклон к единственному зрителю.

Марат Гацалов, главный режиссер Пермского театра оперы и балета, автор проекта «Один на один»:

«Зрительский опыт — тонкая материя, без которой невозможно само существование театра. В период карантина и онлайн-трансляций его ценность стала еще более значимой: просмотр записей спектакля с экрана никогда полноценно не заменит живое восприятие сценического действа человеком, сидящим в зале. Проект "Один на один" представляет собой идею зрительского опыта в его квинтэссенции. Он призван показать, что театральное событие может состояться лишь при непосредственном участии публики, даже когда ее представляет один-единственный зритель».







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