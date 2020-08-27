Постоянная экспозиция Новой Третьяковки откроется 1 сентября

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1 сентября постоянная экспозиция Новой Третьяковки на Крымском Валу откроется для посетителей после проведения работ по устранению последствий протечки крыши.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на администратора музея, в этот же день возобновят работу выставки «Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан» и «Ненавсегда. 1968–1985».
26 августа во время сильного дождя протекла крыша Новой Третьяковки. Все выставки и экспозиции закрылись, посетителей попросили покинуть здание.
«Система ливневой канализации, как и многие другие инженерные системы здания, в связи с высоким процентом износа постоянно находятся под наблюдением инженерных служб музея, но в данной ситуации эта система не выдержала сильного напора дождевой воды», — информирует пресс-служба Государственной Третьяковской галереи
«Хранители, реставраторы и другие уполномоченные службы музея немедленно начали проведение экстренных мероприятий по устранению последствий протечек, в первую очередь тех, которые были необходимы для обеспечения безопасности и сохранности произведений искусства. Оперативные действия сотрудников позволили максимально быстро демонтировать произведения со стен и избежать угрозы их повреждения», — отметили в пресс-службе.
Также сообщается, что в настоящий момент ведутся работы по устранению причин протечек.
Посетители, которым не удалось побывать в музее 26 августа, смогут использовать купленные билеты в любой другой день.
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