Постоянная экспозиция Новой Третьяковки откроется 1 сентября

© Государственная Третьяковская галерея

1 сентября постоянная экспозиция Новой Третьяковки на Крымском Валу откроется для посетителей после проведения работ по устранению последствий протечки крыши.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на администратора музея, в этот же день возобновят работу выставки «Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан» и «Ненавсегда. 1968–1985».

26 августа во время сильного дождя протекла крыша Новой Третьяковки. Все выставки и экспозиции закрылись, посетителей попросили покинуть здание.

«Система ливневой канализации, как и многие другие инженерные системы здания, в связи с высоким процентом износа постоянно находятся под наблюдением инженерных служб музея, но в данной ситуации эта система не выдержала сильного напора дождевой воды», — информирует пресс-служба Государственной Третьяковской галереи

«Хранители, реставраторы и другие уполномоченные службы музея немедленно начали проведение экстренных мероприятий по устранению последствий протечек, в первую очередь тех, которые были необходимы для обеспечения безопасности и сохранности произведений искусства. Оперативные действия сотрудников позволили максимально быстро демонтировать произведения со стен и избежать угрозы их повреждения», — отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что в настоящий момент ведутся работы по устранению причин протечек.

Посетители, которым не удалось побывать в музее 26 августа, смогут использовать купленные билеты в любой другой день.







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