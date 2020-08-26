Из Новой Третьяковки эвакуировали посетителей

© Дикая Москва / Twitter

Сегодня, 26 августа, во время сильного дождя протекла крыша Новой Третьяковки на Крымском Валу. Всех посетителей вывели из залов, а экспозиции и выставки временно закрыли для посещения.

В зале, где случилась протечка, располагается выставка «Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина», передает ТАСС.

По информации «Московских новостей», вода попала на некоторые работы.

«Хранители, реставраторы и другие уполномоченные службы музея проводят экстренные меры по устранению последствий протечки и предпринимают всё необходимое для обеспечения сохранности произведений искусства», — говорится в сообщении пресс-службы Государственной Третьяковской галереи.

В пресс-службе также отметили, что всем эвакуированным посетителям будут предоставлены бесплатные билеты для визита в музей в другой день.







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