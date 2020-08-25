В Казани открывается лаборатория THEATRUM

Штаб лаборатории – Центр современной культуры «Смена» © Центр современной культуры «Смена» / © Центр современной культуры «Смена» / «ВКонтакте»

C 25 по 29 августа в Казани будет работать лаборатория THEATRUM – практический курс по исследованию форм и возможностей сотрудничества музея и театра.

Лаборатория является частью совместного проекта Института театра (Образовательный проект фестиваля «Золотая маска») и Благотворительного фонда Владимира Потанина. THEATRUM состоит из трех частей: лаборатории по исследованию способов создания музейно-театральных проектов; фестиваля региональных и столичных проектов, уже созданных на стыке музейных и театральных форматов; деловой программы.

Лаборатория THEATRUM 2020 в Казани (кураторы — художники Александр Барменков и Ваня Боуден) предоставит участникам возможность задумать и создать собственные проекты на базе музеев города. Она построена вокруг исследования изменения пространства в самом широком смысле, когда музей становится площадкой, архивом, экспозиционным пространством и публичным местом встреч.

Участники лаборатории были отобраны кураторами по итогам open call из более 90 заявок. В Казань приедут практики из Ростова-на-Дону, Воронежа, Кирова, Перми, Кемерова, Челябинска, Петербурга и Москвы, представляющие разные сферы художественной деятельности и профессии.

В проекте THEATRUM 2020 принимают участие Музей естественной истории Татарстана, Музей Е.А. Боратынского, Национальная Библиотека Республики Татарстан, Музей-квартира композитора Назиба Жиганова, Дом-музей академиков Арбузовых, Дом-музей В.И. Ленина. Штабом лаборатории стал Центр современной культуры «Смена».

Программа лаборатории разделена на две части — теоретическую и практическую.

В рамках теоретического блока участники лаборатории прослушают лекции об инструментарии и принципах работы с музейным, выставочным или иным публичным пространством как с открытой структурой. Лекции и семинары проведут Кирилл Маевский, Алексей Трегубов, Михаил Колчин, Елизавета Спиваковская, Антон Хитров, Дарья Ионова, Елена Ковальская, Петр Айду.

Практическая часть лаборатории дает возможность взаимодействия с пространством и командой одного из музеев Казани, в результате которого будет разработан новый музейно-театральный проект для этого конкретного музея и его контента — от формулировки идеи до ее защиты представителям выбранного музея и заинтересованной публике.

В течение всего курса участников консультирует группа тьюторов, профессионалов театра и современного искусства с разной специализацией — это режиссер и драматург Андрей Стадников, художники Валентина Останькович и Шифра Каждан, исследователь Ольга Дерюгина, продюсер Дарья Вернер.

Лаборатория проводится при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан







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