Есть ли выход из онлайна

14 августа стартует «THEATRUM: Ре-Формация» — программа образовательного проекта фестиваля «Золотая маска» «Институт театра» и Благотворительного фонда Владимира Потанина (куратор — Антон Флеров, сокуратор — Мария Бейлина). Афиша «Ре-Формации» состоит из двух самостоятельных блоков — онлайн-программы и семи авторских перформансов, созданных за время карантина. Кураторы офлайн-программы Екатерина Василева и Елизавета Спиваковская предложили зарубежным постановщикам и артистам московских театров сочинить в удаленном режиме проекты, заточенные специально под пространство столичных музеев в диапазоне от MMoMA до «Царицыно». COLTA.RU представляет краткий путеводитель по афише «Ре-Формации».

Режиссеры Каттрин Дойферт и Томас Плишке (творческий дуэт deufert&plischke) © THEATRUM: Ре-Формация

«Чего ты боишься?»14 и 16 августа, Музей русского импрессионизма

Проект открывается перформативной инсталляцией знаменитого берлинского дуэта deufert&plischke — и такой старт «Ре-Формации» выглядит более чем закономерно. В работах Каттрин Дойферт и Томаса Плишке хореография становится инструментом совместного конструирования модели общества, в процессе которого участники договариваются о правилах совместной жизни и неизбежно устанавливают новые социальные нормы. В последние годы deufert&plischke развивают брехтианскую традицию, называя свой метод «новым эпическим театром» и подразумевая под этим активное зрительское соучастие. Похоже, что и зрителям их новой московской работы «Чего ты боишься?» предстоит не только ответить на вопрос, сформулированный в названии, но и вместе с артистами РАМТа заново освоить публичное пространство Музея русского импрессионизма, попытавшись преодолеть социальные страхи, возникшие за время изоляции.

© Музей русского импрессионизма

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