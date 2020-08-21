В Москве и Сочи состоится премьера спектакля Ивана Вырыпаева «UFO»

© Okko Theatre

6 сентября в Центре имени Вс. Мейерхольда в Москве состоится премьера спектакля «UFO» по пьесе Ивана Вырыпаева. Киноверсия спектакля будет представлена 15 сентября на 31-м Открытом российском кинофестивале «Кинотавр» в Сочи.

«UFO» — это истории, рассказанные людьми из разных стран мира. Как сообщают создатели спектакля из театрального продюсерского бюро «Okko Театр», он будет поставлен в новом необычном мультижанровом формате, объединяющем на сцене киноверсию и классический драматический спектакль.

«Одна из наших миссий как "Okko Театра" — возрождение жанра фильма-спектакля, полноценного самостоятельного видеопродукта, созданного профессиональной кинокомандой. Мы решили пойти чуть дальше и сохранить кинематографические элементы и на театральной площадке, проводя параллель между UFO на экране и на сцене. Что из этого получится, зрители смогут увидеть уже этой осенью», — рассказывает Иван Вырыпаев.

В «UFO» заняты Евгений Цыганов, Евгения Ивашова, Александр Алябьев, Иван Макаревич, Арина Маракулина, Алексей Розин, Ясмина Омерович, Алексей Филимонов, Инна Сухорецкая и другие актеры. Сорежиссером Ивана Вырыпаева выступил его сын, выпускник Театрального института имени Б.Щукина Геннадий Вырыпаев, для которого участие в проекте стало режиссерским дебютом.

После премьеры на «Кинотавре» фильм «UFO», снятый в период изоляции специально для мультимедийной платформы Okko, будет доступен онлайн в коллекции «Okko Театра».







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