Студенты МШСИ и Британки представят свои работы на «Винзаводе»

© Рената Кукрякова

28 августа в Центре современного искусства «Винзавод» откроется выставка «Децентрализация» — дипломный проект студентов второго курса программы дополнительного профессионального образования «Современного искусство» Московской школы современного искусства и Британской высшей школы дизайна.

Проект «Децентрализация» (куратор — директор МШСИ Михаил Левин) посвящен поиску возможных ответов на вопросы, связанных с современным состоянием общества и мира в целом.

«В своих работах начинающие художники пытаются затронуть вопросы личной и общественной идентичности, течения времени и временных последовательностей, нарастающей разобщенности и тенденций к дроблению и распаду, цикличности и возвращению к локальным явлениям, признаков замещения смыслов, возникновения всё новых симулякров и тому подобного», — отмечают организаторы выставки.

Участники выставки: Виктория Ананьева, Христина Донцова, Рената Кукрякова, Анастасия Литвинова, Наталья Локшина, Ирина Никулина, Игорь Север, Ксения Попаренко, Светлана Самойлова, Елена Смирнова, Анна Тюшкевич, Александр Шамеев.

В программе выставки экскурсии, дискуссии и открытая защита дипломных проектов.

Выставка «Децентрализация» в ЦСИ «Винзавод» продлится до 12 сентября.







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