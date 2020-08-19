«Другая сцена» Александринки представит WhatsApp-спектакль

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21 и 24 августа на платформе WhatsApp в проекте Александринского театра «Другая сцена» состоится премьера спектакля «Через час», в основе которого реальные истории подростков.
Начало в 20:30, участие бесплатное по регистрации с указанием номера телефона. Количество участников ограничено.
Создатели спектакля «Через час» называют его документальным социальным форум-театром, сеансом доверительного разговора с подростками и не только.
«Основными участниками спектакля становятся они, а админ-бот предлагает зрителям присоединиться, формулируя для всех вопросы. Интимность разговора обусловлена отсутствием идентификации голоса, проговаривающего очередной монолог, погружение в каждого участника через истории, фото своего окна или стены. Спектакль идет ровно час, выстраивая свою аудиодорожку онлайн».
Спектакль реализован совместно с театральной студией Центра «КОНТАКТ»
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