«Другая сцена» Александринки представит WhatsApp-спектакль

© Александринский театр

21 и 24 августа на платформе WhatsApp в проекте Александринского театра «Другая сцена» состоится премьера спектакля «Через час», в основе которого реальные истории подростков.

Начало в 20:30, участие бесплатное по регистрации с указанием номера телефона. Количество участников ограничено.

Создатели спектакля «Через час» называют его документальным социальным форум-театром, сеансом доверительного разговора с подростками и не только.

«Основными участниками спектакля становятся они, а админ-бот предлагает зрителям присоединиться, формулируя для всех вопросы. Интимность разговора обусловлена отсутствием идентификации голоса, проговаривающего очередной монолог, погружение в каждого участника через истории, фото своего окна или стены. Спектакль идет ровно час, выстраивая свою аудиодорожку онлайн».

Спектакль реализован совместно с театральной студией Центра «КОНТАКТ»







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