Открыт набор на курс актуального письма и литературного менеджмента при Шанинке

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15 сентября начинаются занятия новый трехмесячный онлайн-курс «Современные литературные практики» – программы дополнительного образования при Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинке) для прозаиков, поэтов, сценаристов и литературных менеджеров.
В центре внимания программы — современность и способы ее осмысления, поиски героев и языка, позволяющего описывать и понимать реальность. Участники «Современных литературных практик» будут изучать актуальные практики письма и чтения, методы управления литературным процессом, узнают о тонкостях книгоиздания в России и о том, как написать и издать собственную книгу или cпродюсировать литературное событие.
В курсе три базовые дисциплины — мастерская прозы, мастерская поэзии и современный литературный процесс, а также десять предметов на выбор: от феминистской литературной теории, новой этики и антропологических практик в письме до теории и практики литературного менеджмента и критики. Это позволяет студентам самостоятельно сформировать индивидуальную программу обучения в соответствии со своими целями и интересами. При этом разделения на прозаиков, поэтов, критиков и менеджеров не предполагается: студенты, специализирующиеся на поэзии, могут свободно выбирать дополнительные дисциплины по прозе, сценаристике или литературному менеджменту.
Все преподаватели — активные участники литературного процесса. Помимо кураторов программы — писательницы Евгении Некрасовой, поэтессы Оксаны Васякиной, продюсера культурных проектов Татьяны Новоселовой, поэтессы и критика Евгении Вежлян и филолога Алеси Атрощенко, к преподавательскому составу нового курса присоединились Полина Барскова, Анна Наринская, Ольга Брейнингер, Илья Кукулин, Галина Рымбу и другие.
Студенты программы самостоятельно выбирают формат итоговой работы: это может быть роман или синопсис сериала, поэтический сборник или критическая статья, литературное событие или проект издательства. Так, по итогам первых двух наборов вышла антология студенческих рассказов «Страсти по конституции» на Bookmate и поэтические подборки в Ф-письме, готовится публикация нового сборника в журнале «Искусство кино». Cтуденты, придумавшие собственные проекты в рамках курса по литературному менеджменту, продолжают активную работу над их реализацией вместе с кураторами программы.
Заявки принимаются онлайн до 26 августа. Занятия будут проходить до 22 декабря на платформе Zoom три раза в неделю в вечернее время. Стоимость курса — 60 000 рублей.
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