Большой театр представит внеплановую балетную премьеру

© teatralu.ru

10 сентября на Новой сцене Большого театра состоится премьера балета «Четыре персонажа в поисках сюжета», о которой раньше не сообщалось.

Идея проекта, который отсутствовал в планах театра на 245-й сезон, объявленных в начале августа, принадлежит руководителю балета Большого театра Махару Вазиеву, передает ТАСС.

10, 11 и 13 сентября будет показаны работы молодых зарубежных хореографов Брайана Ариеса, Симоне Валастро, Димо Милева и Мартина Шекса.

По словам руководителя балета Большого театра, самой острой проблемой было организовать приезд зарубежных постановщиков в Россию.

«В этом нам очень помогли Роспотребнадзор, МИД России и лично вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Мы начали репетировать еще когда основная часть труппы была в отпуске. Канцелярия обзвонила прим, премьеров, солистов и артистов коллектива балета с предложением принять участие в этих работах. Все это было исключительно добровольно. В результате в числе тех, кто занят в предстоящих премьерах — Светлана Захарова, Екатерина Крысанова, Ольга Смирнова, Евгения Образцова, Анна Никулина, Владислав Лантратов, Артемий Беляков, Семен Чудин, Якопо Тисси, Игорь Цвирко, Маргарита Шрайнер, Денис Савин — основные силы театра», — рассказал Вазиев.

При этом он отметил, что об участии большого кордебалета и изготовлении масштабных декораций речь не шла.

Спектакль «Четыре персонажа в поисках сюжета», добавил Вазиев, возможно, войдет в репертуар Большого театра.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU