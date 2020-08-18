Большой театр представит внеплановую балетную премьеру

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10 сентября на Новой сцене Большого театра состоится премьера балета «Четыре персонажа в поисках сюжета», о которой раньше не сообщалось.
Идея проекта, который отсутствовал в планах театра на 245-й сезон, объявленных в начале августа, принадлежит руководителю балета Большого театра Махару Вазиеву, передает ТАСС.
10, 11 и 13 сентября будет показаны работы молодых зарубежных хореографов Брайана Ариеса, Симоне Валастро, Димо Милева и Мартина Шекса.
По словам руководителя балета Большого театра, самой острой проблемой было организовать приезд зарубежных постановщиков в Россию.
«В этом нам очень помогли Роспотребнадзор, МИД России и лично вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Мы начали репетировать еще когда основная часть труппы была в отпуске. Канцелярия обзвонила прим, премьеров, солистов и артистов коллектива балета с предложением принять участие в этих работах. Все это было исключительно добровольно. В результате в числе тех, кто занят в предстоящих премьерах — Светлана Захарова, Екатерина Крысанова, Ольга Смирнова, Евгения Образцова, Анна Никулина, Владислав Лантратов, Артемий Беляков, Семен Чудин, Якопо Тисси, Игорь Цвирко, Маргарита Шрайнер, Денис Савин — основные силы театра», — рассказал Вазиев.
При этом он отметил, что об участии большого кордебалета и изготовлении масштабных декораций речь не шла.
Спектакль «Четыре персонажа в поисках сюжета», добавил Вазиев, возможно, войдет в репертуар Большого театра.
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