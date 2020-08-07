Большой театр объявил планы на сезон

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Три балетные и семь оперных премьер запланированы в новом, 245-м сезоне Государственного академического Большого театра России. Также театр проведет фестивали и концерты, отправится на гастроли в страны Европы и Южной Америки и примет на своих сценах международный конкурс балета Юрия Григоровича.

Об этом говорится в сообщении, разосланном пресс-службой Большого театра. В этом году по причине эпидемиологической ситуации театр решил отказаться от традиционного сбора труппы и уведомить ее о планах на сезон при помощи электронной рассылки.

Сезон откроет 6, 8 и 10 сентября на Исторической сцене опера Верди «Дон Карлос». В главных партиях — Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов, Агунда Кулаева, Эльчин Азизов.

Первый балетный спектакль в Москве состоится 12 сентября. «Дон Кихот» Минкуса в хореографической редакции Алексея Фадеечева будет показан на благотворительном вечере в пользу врачей.

«Всё, что Большой театр не успел осуществить из-за эпидемиологической ситуации в 244-м сезоне, будет осуществлено в ближайшие два года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Так, в 245-м сезоне состоятся премьеры одноактных балетов российских хореографов на музыку отечественных композиторов (18 декабря) — «Танцемания» Вячеслава Самодурова на музыку Юрия Красавина, «Времена года» Артемия Белякова на музыку Александра Глазунова и «Сделано в Большом» Антона Пимонова на музыку Анатолия Королева. На Камерной сцене появятся оперы Жоржа Бизе «Искатели жемчуга», «Дневник Анны Франк» Григория Фрида и «Белая Роза» Удо Циммермана (6–8 мая 2021 года).

В прошлом сезоне не состоялось запланированное на апрель 2020 года выступление

Пласидо Доминго. Его приезд удалось перенести на 245-й сезон: 21 октября Пласидо Доминго продирижирует оперой «Манон Леско», а 24 октября примет участие в гала-концерте на Исторической сцене.

С сентября по декабрь на всех площадках театра будет проходить фестиваль, посвященный 180-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского. В программу войдут оперные и балетные спектакли театра «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Иоланта», «Черевички», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик». Цикл концертов в Бетховенском зале «Антология романсов Чайковского» подготовят учащиеся Молодежной оперной программы вместе с маэстро Ивари Илья (Эстония). Камерные произведения Чайковского представят музыканты оркестра Большого театра. Особым событием станет концерт Игоря Головатенко и Аллы Демидовой «Чайковский в письмах и романсах».

23-27 июня 2021 года на Исторической сцене состоится премьера оперы Чайковского «Мазепа» в режиссуре Евгения Писарева, декорациях Зиновия Марголина и костюмах Ольги Шаишмелашвили. За дирижерский пульт встанет Туган Сохиев.

В 2017 году Большой театр договорился с Метрополитен-оперой о трех совместных оперных проектах. Первым из них станет «Саломея» Рихарда Штрауса. Премьера в режиссуре Клауса Гута пройдет на Исторической сцене 25 февраля 2021 года. Через год после московских показов спектакль будет представлен в Нью-Йорке. Музыкальный руководитель постановки — Туган Сохиев.

В 2021 году в репертуар Большого театра вернется опера Пуччини «Тоска». Премьера спектакля, который поставит на Новой сцене режиссер и художник Стефано Пода, назначена на 22 апреля. На Камерной сцене режиссер Иван Поповски поставит музыкальную комедию Шостаковича «Москва, Черемушки». 21 июля 2021 года на Новой сцене состоится премьера оперы Генделя «Ариодант» в постановке режиссера Дэвида Олдена, дирижнр — Джанлука Капуано.

Все балетные премьеры 245-го сезона станут оригинальными произведениями. Так, музыку к балету «Чайка» по заказу театра пишет композитор Илья Демуцкий, постановку осуществят хореограф Юрий Посохов и режиссер Александр Молочников.

В марте на Новой сцене хореограф, руководитель балета в Цюрихе Кристиан Шпук покажет премьеру балета «Орландо». В спектакле будет использована музыка Антонина Дворжака и Макса Рихтера.

В июле 2021 года на Исторической и Новых сценах пройдет международный конкурс балета Юрия Григоровича.

Кроме того, в первой половине 245-го сезона Большой театра отметит юбилеи звезд балета Владимира Васильева и Майи Плисецкой, а также главного хормейстера Большого театра Валерия Борисова.

В гастрольных планах, сформированных с учетом мировой эпидемиологической ситуации, турне оркестра Большого театра по Европе, концерты оркестра, солистов и хора Большого театра в Тулузе и Париже, показ балета «Герой нашего времени» в Израиле. На сцене театра «Колон» в Буэнос-Айресе пройдут выступления Молодежной оперной программы и будет представлен балет «Лебединое озеро».

Продажу билетов на новый сезон Большой театр планирует начать 15 августа.







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