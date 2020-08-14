Кирилл Серебренников примет участие в образовательной программе «Любимовки»

Фестиваль современной драматургии «Любимовка» объявил образовательную программу, сформированную по результатам опроса драматургов. О том, как выстраивать творческие и карьерные стратегии и профессионально подходить к проектной работе, расскажут Кирилл Серебренников, Михаил Дурненков, Ильмира Болотян, Евгений Казачков, Родион Белецкий и Марина Андрейкина.

Встречи с приглашенными экспертами пройдут на московской площадке «8/3».

Откроет образовательную программу 7 сентября драматург, сценарист Михаил Дурненков, один из арт-директоров «Любимовки» с 2013 по 2019 годы. Свою лекцию он посвятит творческой стратегии драматурга, расскажет о профессиональном развитии и ответит на вопросы: как развиваться в профессии и как продвигать себя и свои пьесы.

8 сентября пройдет открытый мастер-класс художницы, куратора, кандидата филологических наук Ильмиры Болотян и Евгения Казачкова, сценариста, драматурга, преподавателя, номинанта «Золотой маски — 2020». Они обсудят, как документальное становится базой, темой, инструментом для драматургии и современного искусства, как работать с прошлым и настоящим, с личными и общественными контекстами, какие существуют форматы и приемы и чем отличаются российские и зарубежные подходы к документальному.

Открытый разговор с Кириллом Серебренниковым 9 сентября будет посвящен будущему современного театра. Режиссер, художественный руководитель «Гоголь-центра» расскажет, как выбирать материал и драматургию и какова на его взгляд роль современного драматурга в творческом процессе создания спектакля, поделится опытом работы в России и за рубежом и ответит на вопросы участников.

11 сентября состоится встреча с кандидатом экономических наук, педагогом, экспертом в области экономики культуры, интеллектуальной собственности и права в сфере культуры, первым заместителем художественного руководителя – директора МХТ имени А.П. Чехова Мариной Андрейкиной и драматургом, сценаристом Родионом Белецким. Они объяснят, как современному драматургу ориентироваться в постоянно меняющейся экономико-правовой обстановке, уметь оперировать своими правами и вести переговоры с театрами и другими заказчиками.



Фестиваль молодой драматургии «Любимовка» пройдет с 5 по 12 сентября с соблюдением всех мер безопасности, связанных с пандемией. После каждой режиссерской читки пройдут обсуждения с участием авторов, аудитории и театральных профессионалов.

В основную программу фестиваля отобраны 24 пьесы авторов из Баку, Софии, Киева, Москвы, Петербурга, Уфы, Алматы, Нижневартовска, Шаховской, Самары, Омска, Минска, Рязани и Владивостока.

Еще 14 пьес будут представлены вне конкурса и в рамках fringe-программы фестиваля.







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