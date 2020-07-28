Объявлена основная программа фестиваля «Любимовка»

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Сегодня, 28 июля, фестиваль молодой драматургии «Любимовка» объявил шорт-лист. В него вошли 24 пьесы авторов из Баку, Софии, Киева, Москвы, Петербурга, Уфы, Алматы, Нижневартовска, Шаховской, Самары, Омска, Минска, Рязани и Владивостока.
Как сообщает пресс-служба фестиваля, на конкурс в этом году было представлено 815 пьес из 25 стран мира и 125 городов — это абсолютный рекорд за тридцатилетнюю историю «Любимовки».
Участником конкурса мог стать любой автор в возрасте до 45 лет из любой страны мира, пишущий на русском языке. Заявки подавались через форму на сайте фестиваля. Из присланных текстов ридеры отобрали лучшие работы в шорт-лист, сформировав таким образом основную программу фестиваля.
Полный список текстов шорт-листа опубликован на сайте «Любимовки».
Среди тем — национальный код и травмы постсоветского социума; проблемы домов-интернатов; поиск женской идентичности; погружение в природу страха, насилия и подчинения; свидетельства жизни трех поколений женщин в Донецке; пьеса-реквием о недооцененной свободе девяностых и пьеса, в которой на уровне текста создается репрезентация нетекстовых платформ, таких как подкасты и YouTube-лекции, а научный метод вшит на уровне фундамента.
Отдельную группу текстов составляют истории, в которых «ничего не происходит» с современным маленьким человеком: мужик мастерит модели машин, девушка превращает в персональный компас любые отношения, а женщины в глубинке объявляют матриархат, но выясняют, что от самих себя их это не спасет.
«В списке этого года большое количество новых имен наравне с уже состоявшимися авторами, такими как Алексей Житковский, Светлана Петрийчук, Мария Малухина, Сергей Давыдов. Это важно, потому что наши ключевые задачи — как открытие новых авторов, так и поддержка тех, чьи пьесы уже известны широкой аудитории. Важно, что в основную программу попадают зарубежные авторы, которые пишут на русском языке. Украина, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Болгария — особенно ценно, что пьесы из этих стран прошли сложный отбор именно в этот год, когда наша живая коммуникация настолько затруднена. Интересно, что в этот раз треть шорта занимают пьесы авторов из Санкт-Петербурга, который укрепляет свои позиции, как центр драматургии наряду с Екатеринбургом и Москвой. Отдельное спасибо ридерам фестиваля, благодаря огромной работе которых мы можем быть уверены, что всем текстам было уделено необходимое внимание в процессе отбора», — говорится в заявлении новой арт-дирекции фестиваля.
Отобранные пьесы будут представлены в формате режиссерских читок с 5 по 12 сентября на площадке «8/3» с соблюдением всех мер безопасности, связанных с пандемией. После каждой читки как и в предыдущие годы будут проходить обсуждения с участием авторов, аудитории и театральных профессионалов.
В ближайшее время будут объявлены фриндж, образовательная и офф-программы. Продолжается работа над созданием нового сайта «Любимовки» и одновременно большого портала о драматургии — на прошлой неделе команда объявила о запуске краудфандинга.
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