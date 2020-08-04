Объявлены внеконкурсная и fringe-программы фестиваля «Любимовка»

© «Любимовка»

Организаторы фестиваля современной драматургии «Любимовка» назвали пьесы, вошедшие в его внеконкурсную и fringe-программы.

Внеконкурсная программа, сформированная в этом году театральным критиком, директором Мобильного художественного театра Алексеем Киселевым, объединила тексты уже состоявшихся авторов. С 5 по 12 сентября на площадке «8/3» будут представлены шесть пьес:

«Красное море» Родиона Белецкого;

«Я убил Царя» Олега Богаева;

«Остановка» Германа Грекова;

«Распад» Олжаса Жанайдарова;

«Теория и практика хорового свиста, или Кто вы, Мистер Блистер?» Алексея Слаповского;

«Ноябрь-86» Юлии Тупикиной.



Fringe-программа представит восемь экспериментальных пьес, которые впервые будут представлены в Центре Вознесенского 10 сентября:

«Два дня страха» Ксении Лавреновой;

«Общее место» Светланы Егоровой;

«Фо Хер» Ольги Казаковой;

«Тверь обыкновенная» Артема Обущака;

«Коммуналка на Петроградской» Романа Осминкина;

«Я дома» Полины Коротыч;

«Жизнь» Васи Шарапова;

«Витя в стране картонных человечков» Глеба Колондо.



Фестиваль молодой драматургии «Любимовка» пройдет с 5 по 12 сентября с соблюдением всех мер безопасности, связанных с пандемией. После каждой режиссерской читки как и в предыдущие годы пройдут обсуждения с участием авторов, аудитории и театральных профессионалов.

В основную программу фестиваля отобраны 24 пьесы авторов из Баку, Софии, Киева, Москвы, Петербурга, Уфы, Алматы, Нижневартовска, Шаховской, Самары, Омска, Минска, Рязани и Владивостока.







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