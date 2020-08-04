Объявлены внеконкурсная и fringe-программы фестиваля «Любимовка»

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Организаторы фестиваля современной драматургии «Любимовка» назвали пьесы, вошедшие в его внеконкурсную и fringe-программы.
Внеконкурсная программа, сформированная в этом году театральным критиком, директором Мобильного художественного театра Алексеем Киселевым, объединила тексты уже состоявшихся авторов. С 5 по 12 сентября на площадке «8/3» будут представлены шесть пьес:
Fringe-программа представит восемь экспериментальных пьес, которые впервые будут представлены в Центре Вознесенского 10 сентября:
Фестиваль молодой драматургии «Любимовка» пройдет с 5 по 12 сентября с соблюдением всех мер безопасности, связанных с пандемией. После каждой режиссерской читки как и в предыдущие годы пройдут обсуждения с участием авторов, аудитории и театральных профессионалов.
В основную программу фестиваля отобраны 24 пьесы авторов из Баку, Софии, Киева, Москвы, Петербурга, Уфы, Алматы, Нижневартовска, Шаховской, Самары, Омска, Минска, Рязани и Владивостока.
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