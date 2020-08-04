 
15:47 4 августа 2020Новости
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Объявлены внеконкурсная и fringe-программы фестиваля «Любимовка»

News_detailed_picture© «Любимовка»

Организаторы фестиваля современной драматургии «Любимовка» назвали пьесы, вошедшие в его внеконкурсную и fringe-программы.

Внеконкурсная программа, сформированная в этом году театральным критиком, директором Мобильного художественного театра Алексеем Киселевым, объединила тексты уже состоявшихся авторов. С 5 по 12 сентября на площадке «8/3» будут представлены шесть пьес:

  • «Красное море» Родиона Белецкого;
  • «Я убил Царя» Олега Богаева;
  • «Остановка» Германа Грекова;
  • «Распад» Олжаса Жанайдарова;
  • «Теория и практика хорового свиста, или Кто вы, Мистер Блистер?» Алексея Слаповского;
  • «Ноябрь-86» Юлии Тупикиной.


Fringe-программа представит восемь экспериментальных пьес, которые впервые будут представлены в Центре Вознесенского 10 сентября:

  • «Два дня страха» Ксении Лавреновой;
  • «Общее место» Светланы Егоровой;
  • «Фо Хер» Ольги Казаковой;
  • «Тверь обыкновенная» Артема Обущака;
  • «Коммуналка на Петроградской» Романа Осминкина;
  • «Я дома» Полины Коротыч;
  • «Жизнь» Васи Шарапова;
  • «Витя в стране картонных человечков» Глеба Колондо.


Фестиваль молодой драматургии «Любимовка» пройдет с 5 по 12 сентября с соблюдением всех мер безопасности, связанных с пандемией. После каждой режиссерской читки как и в предыдущие годы пройдут обсуждения с участием авторов, аудитории и театральных профессионалов.

В основную программу фестиваля отобраны 24 пьесы авторов из Баку, Софии, Киева, Москвы, Петербурга, Уфы, Алматы, Нижневартовска, Шаховской, Самары, Омска, Минска, Рязани и Владивостока.


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