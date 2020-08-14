Выставка Ирины Наховой пройдет в Москве

«Группа Хмурый». «Привет тебе»
«Улыбайся, получая зарплату»: представители нового русского рока перепевают один из главных хитов «Центра»14 августа 202031
9 сентября в галерее pop/off/art на территории Центра современного искусства «Винзавод» в Москве откроется персональная выставка «Стена» художницы Ирины Наховой.
Проект «Стена» включает в себя одноименное видео и живописный полиптих. Как отмечают организаторы выставки, видеоработа была задумана как часть инсталляции для совместного проекта Пушкинского музея и Stella Art Foundation «В конце пребывает начало. Тайное братство Тинторетто» в соборе Сан-Фантин в рамках 58-й Венецианской биеннале.
По замыслу автора, три видеопроекции были вписаны в архитектурный ансамбль и дублировали особенности рельефа стен церкви. Однако незадолго до открытия часть под названием «Стена» была исключена из экспозиции.
Для выставки в галерее pop/off/art Ирина Нахова предложила новую концепцию пространства для показа видео, дополнив его новым материалом, в котором стена становится центральной частью экспозиционного зала.
Материалом для проекта послужили актуальные события современной истории — протесты в Москва, Лондоне, снятые самой художницей, и Париже, предоставленные журналистом Антони Деперра. Нахова синтезирует технические приемы живописи и видео, она стремится зафиксировать фрагменты реальности и осколки событий, представляя их в качестве патинированных артефактов. Стена одновременно выступает в качестве ограничителя и защиты, метафоры исторического полотна и временного отрезка.
«Так же, как и тинтореттовские толпы приходили в полотна с улиц и площадей Венеции, так и протестующие толпы "Стены" возникают из жизни современных городов», — комментирует художница.
Выставка Ирины Наховой «Стена» в галерее pop/off/art продлится до 15 октября.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
12:32Выставка Ирины Наховой пройдет в Москве
11:41Госоркестр Республики Татарстан запишет симфонические сочинения Рахманинова
Вчера
17:58В летнем кинотеатре Garage Screen пройдет серия кинопоказов с пленки
16:24МАМТ откроет сезон оперным гала-концертом
15:50Фильмы с Виктором Цоем покажут в Москве и Самаре
15:08Дмитрий Кузьмин расскажет онлайн о современной украинской поэзии
13:52Еврейский музей представит выставку «Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи»
12:56Валерий Фокин снимает фильм о контакте с инопланетянами
12 августа 2020
17:43Юбилейное «Архстояние» пройдет в сентябреВсе новости
«Улыбайся, получая зарплату»: представители нового русского рока перепевают один из главных хитов «Центра»14 августа 202031
«Ладони» Аристакисяна в «Гараже» — и с пленки13 августа 2020982
Почему белорусские музыканты почти единодушно выступили против режима Лукашенко13 августа 20203926
Андрей Родионов рассказывает о том, как была устроена жизнь электронного музыканта и создателя компьютерных игр в СССР12 августа 20202228
Репортаж Анны Волынец из протестующего Минска12 августа 20202261
Авторы вирусного хита «Август» из Белоруссии — о том, как пришел мировой успех, и о протестах в своей стране12 августа 20201605
Гид COLTA.RU по проекту «THEATRUM: Ре-Формация»11 августа 20201685
Затяжная импровизация, эмбиент на трубе, психоделия по-ярославски и еще семь примечательных отечественных альбомов месяца11 августа 20201867
Лилия Кашенцева о фестивале-лаборатории «Хомяков home», поисках genius loci и тайной жизни ТИАМа11 августа 20201673
Премьеры в Гааге и танец времен новой этики10 августа 20202225
Майкл Скэммел — к юбилею Павла Литвинова10 августа 20202244
Кирилл Кобрин о том, почему проституцию следует скорее декриминализировать, и о возмутительной, с точки зрения благонамеренной публики, книге двух секс-работниц10 августа 20203713