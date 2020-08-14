Выставка Ирины Наховой пройдет в Москве

Ирина Нахова. Скриншот видеоработы «Стена». 2020 © Ирина Нахова

9 сентября в галерее pop/off/art на территории Центра современного искусства «Винзавод» в Москве откроется персональная выставка «Стена» художницы Ирины Наховой.

Проект «Стена» включает в себя одноименное видео и живописный полиптих. Как отмечают организаторы выставки, видеоработа была задумана как часть инсталляции для совместного проекта Пушкинского музея и Stella Art Foundation «В конце пребывает начало. Тайное братство Тинторетто» в соборе Сан-Фантин в рамках 58-й Венецианской биеннале.

По замыслу автора, три видеопроекции были вписаны в архитектурный ансамбль и дублировали особенности рельефа стен церкви. Однако незадолго до открытия часть под названием «Стена» была исключена из экспозиции.

Для выставки в галерее pop/off/art Ирина Нахова предложила новую концепцию пространства для показа видео, дополнив его новым материалом, в котором стена становится центральной частью экспозиционного зала.

Материалом для проекта послужили актуальные события современной истории — протесты в Москва, Лондоне, снятые самой художницей, и Париже, предоставленные журналистом Антони Деперра. Нахова синтезирует технические приемы живописи и видео, она стремится зафиксировать фрагменты реальности и осколки событий, представляя их в качестве патинированных артефактов. Стена одновременно выступает в качестве ограничителя и защиты, метафоры исторического полотна и временного отрезка.

«Так же, как и тинтореттовские толпы приходили в полотна с улиц и площадей Венеции, так и протестующие толпы "Стены" возникают из жизни современных городов», — комментирует художница.

Выставка Ирины Наховой «Стена» в галерее pop/off/art продлится до 15 октября.







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