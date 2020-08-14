Госоркестр Республики Татарстан запишет симфонические сочинения Рахманинова

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17 августа Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского приступает к записи сборника симфонических произведений Рахманинова.
Как сообщает пресс-служба Госоркестра Республики Татарстан, работа над сборником продлится в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева в Казани до 22 августа и станет первым проектом коллектива после выхода из изоляции.
«Оркестр Татарстана сейчас на пике формы. Музыканты не просто классно играют, они стали единым организмом, готовым решить любую задачу. Я горжусь своим оркестром. Поэтому надо фиксировать наши достижения», — считает Александр Сладковский.
Идея проекта — показать эволюцию оркестрового стиля Рахманинова от его ранних партитур до зрелых произведений американского периода.
На альбоме, который выйдет на лейбле Sony Classical, будут записаны три симфонии, оркестровая сюита «Симфонические танцы», фантазия «Утес», симфоническая поэма «Остров мертвых» и «Вокализ» в авторской редакции для оркестра.
Ранее Госоркестр Республики Татарстан под управлением Алесандра Сладковского записал сборики всех симфоний и инструментальных концертов Шостаковича («Мелодия», 2017 ) и Чайковского (Sony Classical, 2020).
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