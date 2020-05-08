Госоркестр Республики Татарстан записал все симфонии и концерты Чайковского

На лейбле Sony Classical вышел новый цифровой релиз Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского – запись всех симфоний и инструментальных концертов Чайковского к 180-летию со дня рождения композитора.

Как сообщает пресс-служба Госоркестра Республики Татарстан, релиз доступен для прослушивания на основных цифровых площадках, таких как Apple Music, Google Play, Deezer, «Яндекс.Музыка», YouTube Music и «ВКонтакте».

Бокс-сет из 10 дисков включает 11 часов музыки: шесть симфоний, программную симфонию «Манфред», три концерта и Концертную фантазию для фортепиано с оркестром, Скрипичный концерт и «Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром.

Музыканты назвали свой проект «Чайковский-2020». Для них это не только приношение к юбилею классика, но и своего рода исторический документ, фиксирующий достижений коллектива и его художественного руководителя, итог их десятилетнего содружества.

«Это великое счастье — прикоснуться так близко и погрузиться так глубоко в этот космос, имя которому Петр Ильич Чайковский, — говорит Александр Сладковский. — Для меня Чайковский — это русский Бетховен, наш симфонист номер один, композитор невероятной энергетической силы. Мне очень повезло, что мы осуществили такую запись».

В качестве солистов выступили выдающиеся музыканты разных поколений, участники и лауреаты Международного конкурса имени П.И. Чайковского: пианисты Борис Березовский, Мирослав Култышев, Максим Могилевский и Александр Малофеев, виолончелист Борис Андрианов и скрипач Павел Милюков. Звукорежиссер проекта — двукратный номинант премии «Грэмми» Павел Лаврененков.



























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