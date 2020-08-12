Юбилейное «Архстояние» пройдет в сентябре

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С 4 по 6 сентября в деревне Никола-Ленивец Калужской области в 15-й раз пройдет ежегодный международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние».
Первоначально проведение фестиваля был запланировано на июль, но в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой его пришлось перенести на более позднее время.
Тема «Архстояния» в этом году – «Лень».
«Лень — противоречивое явление в культуре. В русском фольклоре это и порок, и вдохновляющая мечта, это "мать совершенства" у Казимира Малевича и протест против супер-производительности капитализма у Марка Фишера. Как гласит легенда, именно благодаря лени жители деревни Никола-Ленивец избавилась от завоевателей. Вместе с тем лень как явление присутствует только в мире людей. В природе лени нет. Отсюда — основной конфликт между социальной жизнью и жизнью природы, между городским и сельским», — говорит куратор фестиваля Антон Кочуркин.
«В современной культуре, — отмечает он, — лень настигает нас всюду, влияя на дизайн мебели и гаджетов, музыку и политику, поведение. Лень выбора приводит к повторению, к штампам. Это защита от непознанного и одновременно призыв к новым подвигам. На фестивале "Архстояние-2020" мы представляем работы известных и не очень художников. Каждый из них раскрывает тему через собственную рефлексию».
Игорь Шелковский при поддержке Музея AZ возведет объект «Красный лес», Алексей Лука — жилой дом в стилистике места, Иван Горшков построит мифологическую беседку.
Участниками юбилейного фестиваля также станут авторы арт-резиденции 2019/2020.
Кроме того, организаторы «Архстояния-2020» готовят музыкальную и эко-программы, которые будут объявлены дополнительно. Подробную информацию о фестивале можно найти на его сайте.
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