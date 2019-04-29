Никола-Ленивец открывает арт-резиденцию 2019/2020

До 30 мая идет прием заявок на участие в арт-резиденции международного фестиваля ландшафтных объектов «Архстояние», который пройдет с 26 по 28 июля в деревне Никола-Ленивец Калужской области.

Как сообщают организаторы, арт-резиденция Никола-Ленивца не требует от художников реализованных проектов по итогам пребывания. Главная цель — это формирование предложений на долгосрочные проекты будущих сезонов.

Тема арт-резиденции — «Лень». «В формате арт-резиденции мы предлагаем исследовать лень как двигатель развития мировой культуры, — пишет на сайте Никола-Ленивца куратор Антон Кочуркин, — но прежде всего исследовать ее локальные проявления — параллели и закономерности, возникающие в контексте парка Никола-Ленивец с последующим проявлением на "Архстоянии-2020"».

Для подачи заявки необходимо направить на адрес air@nikola-lenivets.ru краткую автобиографию, портфолио и концепцию проекта, который планируется реализовать на площадке арт-резиденции или на территории арт-парка «Никола-Ленивец».

Заявки рассматриваются экспертным советом арт-резиденции, в который входят основатели арт-парка «Никола-Ленивец», кураторы фестиваля «Архстояние» разных лет и приглашенные независимые эксперты. Члены экспертного совета оценивают оригинальность, актуальность и реализуемость предлагаемых концепций, а также их соответствие идеям и задачам арт-резиденции.

Итоги будут объявлены 20 июня. Отобранные заявки публикуются на сайте арт-резиденции, а их авторы уведомляются персональным приглашением.





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