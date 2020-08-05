Объявлены даты проведения Московской молодежной биеннале

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VII Московская международная биеннале молодого искусства состоится с 5 сентября по 6 декабря 2020 года в обновленном формате.
Ранее предполагалось провести биеннале с 13 июля по 13 сентября 2020 года.
Как сообщают организаторы, VII Московская международная биеннале молодого искусства будет состоять из конкурсной программы, основного проекта, специальных проектов, образовательной программы, региональной программы портфолио-ревю и проектов параллельной программы.
Основной проект пройдет в Музее Москвы и будет разделен на две части.
В первой части основного проекта, которая начнется 5 сентября, будут представлены результаты открытого международного конкурса. Экспертный совет биеннале из 370 заявок из 64 стран отобрал для реализации четыре проекта по созданию site-specific работ для внутренних фасадов Музея Москвы:
Специальное упоминание экспертного совета без инсталлирования на фасадах Музея Москвы получила Саша Пирогова (Россия) и ее видеоработа «Out of time». Работа будет реализована при поддержке биеннале и представлена в ноябре.
Основной проект во дворе Музея Москвы будет доступен до 6 декабря.
Вторая часть основного проекта представит результаты открытого международного конкурса для кураторов. Из 112 заявок из 26 стран были отобраны четыре проекта:
Эти проекты будут экспонироваться во втором корпусе Музея Москвы с 5 ноября по 6 декабря.
Проект Абижана Тото (Тайланд-Южная Корея-Индия) «Наш мир на марше!» в качестве специального проекта будет представлен в Образовательном центре MMOMA весной 2021 года. В настоящее время все кураторы работают над переформатированием проектов; концепции и списки художников будут представлены в середине сентября.
Образовательная программа биеннале (куратор — Андрей Шенталь), организованная в партнерстве с Фондом поддержки современного искусства «Винзавод», пройдет в онлайн-формате в ноябре в рамках второго этапа основного проекта.
Параллельная программа биеннале состоит из инициируемых московскими институциями проектов, которые выбираются на основе open call и направлены на взаимодействие с молодым искусством. Подробная информация о приеме заявок доступна на официальном сайте биеннале.
Также на биеннале запланированы девять специальных проектов, созданных в коллаборации и партнерстве с крупными профильными институциями, и портфолио-ревю — эту программу организаторы биеннале готовят в партнерстве с ГМИИ имени А.С. Пушкина и ГЦСИ, она направлена на выявление молодых художников из регионов России, которые будут отобраны для участия путем open call.
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