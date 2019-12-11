Алексей Новоселов назначен комиссаром Московской молодежной биеннале

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11 декабря в Москве прошла пресс-конференция VII Московской международной биеннале молодого искусства. Новым комиссаром биеннале назначен заместитель директора Московского музея современного искусства (MMOMA) по экспозиционной и выставочной работе Алексей Новоселов.

«Мне посчастливилось быть первым комиссаром в истории биеннале молодого искусства — V и VI биеннале были сделаны усилиями большой команды под моим руководством, и, мне кажется, нам удалось достичь многого, — сказала на пресс-конференции комиссар V и VI Московской международной биеннале молодого искусства Екатерина Кибовская. — В команде работали кураторы, критики, менеджеры — видные эксперты в своих отраслях, и всегда особую роль в подготовке биеннале играл Алексей Новоселов, заместитель директора ММОМА. Поэтому закономерным и справедливым шагом считаю назначение Алексея на должность комиссара VII биеннале молодого искусства. Проект выходит на новый этап — к работе приступает новая команда, которая разделяет те ценности, которые формировались на протяжении всех этих лет».

«Я присоединяюсь к команде уже как эксперт в рамках рабочей группы, чтобы иметь возможность принимать стратегические решения под руководством нового комиссара», — добавила Кибовская. В экспертный совет биеннале также вошли представители ММОМА. Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, РОСИЗО, фонда V-A-C и Музея современного искусства «Гараж».

VII Московская международная биеннале молодого искусства пройдет с 13 июля по 13 сентября 2020 года и будет состоять из четырех программ:

– основной проект;

– специальная программа;

– образовательная программа;

– параллельная программа.

Основной проект состоит из двух частей, которые формирует экспертный совет биеннале в рамках открытого конкурса: кураторский проект (не менее одного, но не более трех), а также три художественных проекта в пространстве Музея Москвы.

На пресс-конференции объявлен международный open call кураторских проектов. Подать заявку может любой куратор до 35 лет, чей проект включает в себя работы художников или художественные группы до 35 лет. Выбирать проекты, которые будут осуществлены на основной площадке биеннале, будет экспертный совет.

Также объявлен международный open call для молодых художников на создание трех объектов сайт-специфического искусства на трех внутренних фасадах Музея Москвы. Шорт-лист из десяти проектов отберет экспертный совет, трех победителей из шорт-листа выберет международное жюри.

Заявки от кураторов и художников принимаются до 1 марта на сайте биеннале.

Специальная программа биеннале будет представлена крупными партнерскими проектами, которые будут организованы институциями, заинтересованными в развитии молодого искусства, такими как ЦСИ «Винзавод», программа «Винзавод.Open» и Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, и будут проходить по всему городу.

Образовательная программа, организованная в партнерстве со Школой дизайна РАНХиС, будет состоять из двух частей: профессиональной и публичной. Впервые в рамках образовательной программы биеннале в Центре Гиляровского, филиале Музея Москвы, пройдут пять сессий портфолио-ревю для художников из регионов России, а также специальная сессия портфолио-ревю для арт-критиков из регионов России.

Параллельная программа будет инициирована московскими институциями. Проекты-участники будут выбраны экспертным советом на основе open call.











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