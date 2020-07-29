Выставка Александра Бенуа откроется в Москве

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С 1 августа по 27 сентября в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына в Москве пройдет выставка живописи и графики Александра Бенуа «Радостный труженик».
Выставка, приуроченная к 150-летию Александра Бенуа, представляет разные сферы творческой деятельности художника (театр, живопись, книжная иллюстрация), оригинальные фотографии и личную переписку с родственниками и друзьями из собраний Дома русского зарубежья, Константина Журомского, Михаила Сеславинского, Аллы и Евгения Лансере, галереи «КабинетЪ» и частных коллекционеров.
В раздел экспозиции, посвященный пейзажу, вошли работы с видами Версаля и многочисленных мест, в которых жил и по которым путешествовал художник.
Работы в жанре книжной иллюстрации представлены книгами, оформленными Бенуа. Среди них один из первых экземпляров «Азбуки в картинках», уникальные коллекционные издания «Медного всадника» и «Пиковой дамы», журналы с репродукциями акварельных работ, оригинальные театральные программы балета и драматических спектаклей.
В театральном разделе, воссозданном по работам эмиграционного периода жизни художника, собраны эскизы костюмов и декораций к театральным постановкам Сергея Дягилева, эскизы костюмов и декораций к балетам «Щелкунчик», «Жизель» и «Свадьба Амура и Психеи» из частных коллекций.
Экспозицию дополняют неизвестные портреты Бенуа и эскизы к ним, выполненные его современниками Георгием Верейским и Сергеем Ивановым, а также известный портрет Льва Бакста. В этот же, «семейный» раздел выставки вошли письма Бенуа из собрания Дома русского зарубежья, его фотографии и редкие книги из личной библиотеки художника.
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