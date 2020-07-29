Москвичи выступили против установки памятника Маршаку на Лялиной площади

Лялина площадь © Про life в Москве и не только / © Про life в Москве и не только / Яндекс.Дзен

Узнав о готовящейся установке четырехметрового бронзового памятника Самуилу Маршаку на Лялиной площади в Москве, жители Басманного района инициировали коллективное письмо в органы городского управления с предложением установить памятник в другом месте или изменить его проект.

В 2017 году Московская городская дума одобрила предложение Российского еврейского конгресса (РЕК) установить в Москве памятник Маршаку, а мэр Сергей Собянин подписал распоряжение о его установке до конца 2019 года. Памятник создается на благотворительные пожертвования, для сбора которых РЕК создал специальный сайт «МойМаршак.ру».

В июле 2020 года стало известно, что начался финальный этап сбора средств на установку памятника. Сообщение об этом вызвало бурную реакцию в соцсетях — многие жители Басманного района впервые узнали, что автором проекта памятника является скульптор Георгий Франгулян, а высота монумента составит 4 м.

Авторы коллективного письма в органы городского управления считают неуместной установку памятника на Лялиной площади, «уникальной городской территории, одной из немногих сохранившихся камерных московских площадей с многовековой историей, ставшей сегодня настоящей эмблемой живой непарадной Москвы». По мнению местных жителей, памятник станет «новой доминантой площади и тем самым изменит ее облик и атмосферу до неузнаваемости».

«Такой памятник скорее отвратит горожан от фигуры Маршака, чем будет способствовать популяризации его наследия, — говорится в письме. — Подлинным знаком внимания к этому наследию был бы, напротив, мемориальный жест, учитывающий и масштабы площади, и масштабы самого человека (напомним, что главные читатели Маршака — это дети)».

Письмо подписали более 300 человек, соответствующий запрос в Департамент культурного наследия, Москомархитектуру, Департамент культуры и Префектуру Центрального административного округа Москвы направил депутат Мосгордумы от Басманного района Магомет Яндиев (письмо находится в распоряжении редакции). Яндиев обращает внимание на сопровождающие проект формальные нарушения: подписанное в 2017 году распоряжение мэра об установке памятника давно просрочено, а сама площадь за прошедшее время получила статус выявленного объекта культурного наследия, что подразумевает запрет на любые изменения ее внешнего облика.







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