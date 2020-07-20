В Москве собирают пожертвования на памятник Маршаку

Георгий Франгулян с макетом памятника © Пресс-служба РЕК

Российский еврейский конгресс (РЕК) объявил о начале финального этапа сбора пожертвований на памятник Самуилу Маршаку в Москве.

Как сообщает пресс-служба РЕК, монумент будет установлен на Лялиной площади недалеко от Курского вокзала. Именно здесь, на улице Земляной вал, Маршак жил с 1938 по 1964 год. Открыть памятник планируется до конца этого года.

Автор памятника — скульптор, академик Российской академии художеств Георгий Франгулян. Высота скульптуры составит четыре метра, материал — бронза, литье.

Памятник создается исключительно на благотворительные пожертвования, для сбора которых РЕК создал специальный сайт «МойМаршак.ру».

Предложение РЕК об установке в столице памятника Самуилу Маршаку одобрила в 2017 году Московская городская дума, затем распоряжение об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Памятник Маршаку в Москве станет вторым в мире. Первый был открыт при поддержке РЕК в 2015 году в Воронеже, на родине писателя.







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