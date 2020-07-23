Новое издание о современной культуре EastEast опубликовало первые материалы

Агентство Cultural Creative Agency (ССА) запустило издание о современной культуре EastEast. Его первый выпуск посвящен дому – метафоре родины и личного пространства, ставшей особенно важной в условиях пандемии.

В редакцию EastEast вошли независимые исследователи и кураторы, живущие по всей Евразии – от Амстердама до Шанхая. Над материалами издания будут работать приглашенные художники, дизайнеры, авторы и исследователи из России, стран Восточной Европы, Западной Азии, Северной Африки и других регионов мира.

Помимо текстов, посвященных истории культуры и современных ее проявлениям, издание планирует публиковать информацию о грантах и вакансиях для творческих работников, проводить премьеры документальных и экспериментальных фильмов.

Среди первых публикаций EastEast – онлайн-премьера видеоработы «Hometown» дизайн-студии Metahaven и материал с комментариями исследователей и кураторов о том, что такое Восток и дом в современном мире.

«Мы хотим придумать новую географию современной культуры и предложить альтернативу устаревшей европоцентричной картине мира. Чтобы вообразить этот большой и противоречивый мир во всей его полноте, мы собираемся вспомнить события и явления, о которых мало говорят в медийном пространстве, и прислушаться к голосам, которые долгое время игнорировались. Очень надеюсь, что у нас все получится», — говорит главный редактор EastEast, независимый куратор и сооснователь платформы syg.ma Фуркат Палван-Заде.

В команду проекта также входят художник и дизайнер Тимур Ахметов, интернет-продюсер и сооснователь платформы syg.ma Денис Драчев, этнограф и фоторедактор Анастасия Индрикова, редактор и специалист по продвижению в социальных сетях Ксения Петрова, исследовательница Леся Прокопенко, независимый куратор и главный редактор платформы syg.ma Кирилл Роженцов; экспериментальный музыкант и сооснователь коллектива Mountains of Tongues Бен Уиллер, арабист и исследовательница современного искусства стран Ближнего Востока Елизавета Фокина.

Cultural Creative Agency (ССА) — международное агентство и медиатор между культурами Катара и России. ССА расширяет возможности для репрезентации стран, народов и культур. Концепция агентства — в определении новой культурной географии и объединении вне установленных границ.

В 2020 году агентство принимает участие в ярмарке современного искусства Cosmoscow в качестве программного партнера – в рамках этого сотрудничества был объявлен опен-колл для художников, чьи идеи будут реализованы и представлены в сентябре этого года.







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