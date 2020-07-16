Объявлены победители конкурса «Турбулентность»

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Сегодня, 16 июля, стали известны победители конкурса «Турбулентность» в поддержку российских художников, осмысляющих в своих проектах новую мировую реальность. Ими стали Полина Канис, Екатерина Муромцева и Алексей Таруц.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу конкурса, победители были определены по итогам открытого онлайн-голосования жюри. Они разделили призовой фонд в размере 1,5 млн рублей, а их проекты будут представлены на 8-й Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow, которая пройдет в Москве с 11 по 13 сентября.

Конкурс «Турбулентность» был объявлен в начале июня программным партнером Cosmoscow агентством Cultural Creative Agency (CCA), он проводится при содействии посольства Катара в России.

На конкурс поступили 550 заявок российских художников из Махачкалы, Краснодара, Мурманска, Петрозаводска, Омска, Екатеринбурга, Челябинска и других городов России, а также из Англии и Франции. В шорт-лист было отобрано 18 проектов, работы участников конкурса оценивали российские кураторы и искусствоведы Алиса Прудникова, Мария Крамар, Игорь Волков, Юлия Аксенова и Никита Нечаев, а также представители художественной сцены Катара: режиссер, куратор и художник Халифа Аль-Тани и куратор Фатма Аль-Сехлауи.

К рассмотрению принимались только новые, не реализованные ранее проекты, которые соответствовали одной из заявленных тем конкурса.

Полина Канис (р. 1985) представила на конкурс видеоинсталляцию, затрагивающую такие темы, как визуальная культура нематериальных медиа и новые формы репрезентации культуры в условиях кризиса.

В инсталляции для конкурса «Турбулентность» Екатерина Муромцева (р. 1990) обращается к двум темам проекта: новые способы самоорганизации и новые коллаборативные практики. Ее работа воспроизводит балконную галерею, которую художница создала во время карантина в Загребе, где она оказалась во время пандемии коронавируса.

Проект Алексея Таруца (р. 1984) для «Турбулентности» включает перформанс, видео и инсталляцию, в которых автор исследует «неочевидную геологию за пределами концепции человеческой памяти».







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