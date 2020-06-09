Объявлен конкурс для художников новой реальности

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Cultural Creative Agency (ССА), программный партнер 8-й Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow, при содействии Посольства Государства Катар в Российской Федерации объявляет конкурс «Турбулентность» в поддержку российских художников, осмысляющих в своих проектах новую мировую реальность.
Заявки принимаются до 30 июня на сайте конкурса.
«Миссия конкурса "Турбулентность" — создание прецедента международного сотрудничества и поддержки, столь важных в период смятения и неизвестности. Название и темы конкурса призваны осмыслить и зафиксировать реакцию художественного сообщества на ключевой вызов, с которым столкнулось человечество в 2020 году», — говорит руководитель Cultural Creative Agency Анастасия Шавлохова.
Призовой фонд в размере 1,5 млн рублей разделят три победителя. Их проекты будут представлены на ярмарке Cosmoscow 2020, которая пройдет с 11 по 13 сентября.
В жюри конкурса вошли российские кураторы и искусствоведы Алиса Прудникова, Мария Крамар, Игорь Волков, Юлия Аксенова и Никита Нечаев, а также представители художественной сцены Катара: режиссер, куратор и художник Халифа Аль-Тани и куратор Фатма Аль-Сехлауи.
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