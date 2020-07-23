Александр Калягин — Александру Беглову: Вы разрушаете культуру Петербурга

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Сегодня, 23 июля, председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин выступил с обращением к губернатору Петербурга Александру Беглову в связи с инициативой по сокращению штата культурных учреждений города.
Обращение опубликовано на сайте Союза театральных деятелей РФ. COLTA.RU приводит его полностью:
Уважаемый Александр Дмитриевич!
Меня потрясло, что Ваше решение о сокращении аппарата чиновников было так чудовищно откорректировано, и в результате возникает Поручение Губернатора, согласно которому Комитет по культуре Санкт-Петербурга рассылает в свои подведомственные организации (театры, музеи, библиотеки и т.д.) директиву, требуя от руководства в кратчайшие сроки предоставить предложения по сокращению своих сотрудников.
Разве именно эти организации и без того с урезанным до предела штатом необходимо сокращать в первую очередь?
Неужели сокращение сотрудников с нищенскими зарплатами — энтузиастов, посвятивших свои жизни любимому делу, поможет городскому бюджету?
А почему бы не сократить аппарат чиновников, чьи оклады в разы превышают заработки людей, работающих в области культуры?
Я, мягко говоря, в недоумении. Это серьезно? Это мудрое государственное решение? Это же совершеннейший абсурд!
Мне звонят со вчерашней ночи не только коллеги из Санкт-Петербурга, но и все люди театра из разных российских городов. Возмущено все театральное сообщество.
И это тем более странно, что Президент России Владимир Владимирович Путин как раз говорил о том, что в сегодняшней ситуации недопустимо сокращение сотрудников в бюджетных учреждениях.
Я уверен, что в случае исполнения данного Вашего Поручения могут возникнуть непоправимые, катастрофические последствия для развития культурной жизни столичного города.
Вы, не побоюсь этого утверждения, таким образом разрушаете культуру Санкт-Петербурга, и делаете это по хорошо известной и отработанной схеме: уменьшить субсидии, сократить штат, а что дальше? Заветная цель будет достигнута? Станет меньше театров, и в итоге северная столица потеряет свое значение культурной столицы России.
Александр Калягин
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