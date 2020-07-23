В Петербурге готовят сокращение сотрудников учреждений культуры

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Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил сократить на 10% штаты государственных учреждений культуры, подведомственных городскому комитету по культуре.
Об этом говорится в письме комитета по культуре руководителям этих учреждений. Скан письма приводит на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник.
Документ датирован 22 июля и подписан первым заместителем председателя комитета Александром Воронко.
Учреждениям, подведомственным комитету по культуре, надлежит прислать предложения о 10-процентном сокращении штата. 25 июля по итогам анализа этих предложенмий комитет даст поручение об издании «правовых актов о проведении организационно-штатных мероприятий».
«Массовые сокращения грядут в учреждениях культуры Петербурга, — прокомментировал письмо Максим Резник. — Беглов дал поручение сократить каждого десятого (!) бюджетника. Сегодня театры, школы, библиотеки получили нижеследующее письмо. Нет слов цензурных. Губернатор культурной столицы России сокращает работников учреждений культуры. Требую от Беглова отменить планируемые сокращения в сфере культуры!»
Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу комитета по культуре, 21 июля на заседании правительства Петербурга Александр Беглов действительно поручил разработать план по оптимизации штатной структуры органов государственной власти и сети подведомственных учреждений, после чего комитет по культуре начал сбор предложений для дальнейшего анализа и подготовки доклада в адрес руководства города.
Образовательных учреждений в сфере культуры, а также представителей творческих профессий, артистов, музейных работников, «людей, чей труд наиболее важен для функционирования учреждений культуры» оптимизация штатной структуры не коснется, подчеркнули в комитете по культуре. Она затронет вакантные ставки, которые длительное время числятся за учреждениями, иные административные штатные должности, которые могут быть выведены без нарушения полноценной работоспособности коллективов.
В комитете по культуре также отметили, что вопрос штатной численности — это непосредственное полномочие руководителей учреждений, которые осуществляют штатные мероприятия исходя из бюджетного финансирования и средств, заработанных от предпринимательской деятельности. Таким образом, в первоочередном порядке будут учитываться специфика конкретного учреждения и задачи по развитию отрасли культуры.
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