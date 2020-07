Объявлены все программы Beat Film Festival 2020

Сегодня, 23 июля, организаторы международного фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival, который пройдет в Москве с 1 по 14 августа 2020 года, объявили полный список программ – национальный конкурс, музыкальную программу и совместную программу с летним кинотеатром Garage Screen.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, в национальном конкурсе Beat Film Festival в этом году будет представлен кинопроект «Весна», собравший 14 историй людей, которые смогли вынести из весеннего опыта самоизоляции нечто важное и ценное, полнометражный фильм о поклонниках аниме, комиксов и других представителях российского гик-сообщества «Вторичный мир» и картину «Без спектакля» о постановке «Родина» в Центре имени Мейерхольда.

В программу также вошли короткометражки о современной молодежной культуре: хроники российского скейтбординга от первого кубка Союза в 1991 году до наших дней («Флип»); история объединения диджеев Flammable Beats, приучивших московскую клубную публику к соулу, фанку и хип-хопу («Коробок спичек»); зарисовка о жизни в обществе цензуры от известной граффити-команды A.D.E.D. («Wasted»).

Кроме того, в конкурсе представлены работы о музыке: «Landscapes of Rivers (and other ways to speak with yourself)» о жизни музыкантов-аутсайдеров и «Кейджи Хайно» о японской легенде экспериментального рока, а также лента о театре-студии «Круг II», работающей с особенными актерами («Игра в Мусор»).

Вне конкурса будут показаны два фильма. «Фили. История одного лейбла» рассказывает об одноименной музыкальной компании, выросшей на Горбушке, а «The Пионеры» позволяют взглянуть на российскую рекламную индустрию и страну в целом глазами иностранцев, работавших в московских креативных агентствах.

Партнер национального конкурса — сеть «Москино», кинотеатры которой станут площадками премьерных показов. Также «Москино» вручит специальный приз за лучшее отображение актуальных тенденций культуры и героев Beat Film Festival в современной Москве.

Партнер музыкальной программы этого года — Levi's. В программе шесть фильмов:

«Сон Макса Рихтера» погружает в опыт живого исполнения 8-часового альбома Макса Рихтера «Sleep», который зрители слушали лежа в кроватях, на грани между сном и бодрствованием;

погружает в опыт живого исполнения 8-часового альбома Макса Рихтера «Sleep», который зрители слушали лежа в кроватях, на грани между сном и бодрствованием; «Майкл Хатченс: Mystify!» — биография харизматичного фронтмена австралийской группы INXS, исследующая траекторию его жизни, закончившейся самоубийством, и одновременно воскрешающая дух рок-сцены 1980-х;

— биография харизматичного фронтмена австралийской группы INXS, исследующая траекторию его жизни, закончившейся самоубийством, и одновременно воскрешающая дух рок-сцены 1980-х; «Throbbing Gristle: Другой, такой же как я» вскрывает малоизвестные подробности становления банды Дженезиса Пи-Орриджа и позволяет по-новому взглянуть на первопроходцев индастриала;

вскрывает малоизвестные подробности становления банды Дженезиса Пи-Орриджа и позволяет по-новому взглянуть на первопроходцев индастриала; «White Riot» рассказывает о буйной панк-сцене Британии 1970-х — в кадрах The Clash, Buzzcocks, Sham 69 — и протестной энергии, которой были заряжены музыканты, выступавшие против расизма;

рассказывает о буйной панк-сцене Британии 1970-х — в кадрах The Clash, Buzzcocks, Sham 69 — и протестной энергии, которой были заряжены музыканты, выступавшие против расизма; «Аполло» — фильм, место действия которого гарлемский концертный зал, ставший символом афроамериканской музыки. Специальный показ «Аполло» на Beat Film Festival пройдет в партнерстве с онлайн-кинотеатром Amediateka;

— фильм, место действия которого гарлемский концертный зал, ставший символом афроамериканской музыки. Специальный показ «Аполло» на Beat Film Festival пройдет в партнерстве с онлайн-кинотеатром Amediateka; «Swans: Where Does a Body End?» — 40 лет истории легендарной группы Swans и ее лидера Майкла Джиры.

Совместная с летним кинотеатром Garage Screen Музея современного искусства «Гараж» программа «Garage Screen x Beat: Переписывая реальность» представляет фильмы, которые спорят с канонами документалистики, открыто или завуалированно отказываясь от фиксации действительности, — в пользу создания новых историй и смыслов:

«Последние и первые люди» — фильм исландского композитора Йохана Йоханнссона, экранизация фантастического романа 1930 года о конце человечества, озвученная Тильдой Суинтон;

— фильм исландского композитора Йохана Йоханнссона, экранизация фантастического романа 1930 года о конце человечества, озвученная Тильдой Суинтон; «Разбитый нос, пустые карманы» — с виду типичное синема-верите: закрывающийся бар в Лас-Вегасе и его колоритные завсегдатаи. Только завсегдатаи — нанятые актеры: все это хэппенинг, устроенный режиссерами-экспериментаторами Биллом и Россом Тернерами;

— с виду типичное синема-верите: закрывающийся бар в Лас-Вегасе и его колоритные завсегдатаи. Только завсегдатаи — нанятые актеры: все это хэппенинг, устроенный режиссерами-экспериментаторами Биллом и Россом Тернерами; «Американский сектор» — роуд-трип режиссеров-исследователей Пачо Велеса и Кортни Стивенс по США в поисках фрагментов Берлинской стены;

— роуд-трип режиссеров-исследователей Пачо Велеса и Кортни Стивенс по США в поисках фрагментов Берлинской стены; «Крестон» — фильм о коммуне рэперов, поселившейся в глуши Колорадо и подающей сигналы вовне через SoundCloud и инстаграм. В рамках программы также пройдут Q&A c режиссерами, организованные при поддержке Посольства США.





