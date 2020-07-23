Объявлены все программы Beat Film Festival 2020

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Сегодня, 23 июля, организаторы международного фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival, который пройдет в Москве с 1 по 14 августа 2020 года, объявили полный список программ – национальный конкурс, музыкальную программу и совместную программу с летним кинотеатром Garage Screen.
Как сообщает пресс-служба фестиваля, в национальном конкурсе Beat Film Festival в этом году будет представлен кинопроект «Весна», собравший 14 историй людей, которые смогли вынести из весеннего опыта самоизоляции нечто важное и ценное, полнометражный фильм о поклонниках аниме, комиксов и других представителях российского гик-сообщества «Вторичный мир» и картину «Без спектакля» о постановке «Родина» в Центре имени Мейерхольда.
В программу также вошли короткометражки о современной молодежной культуре: хроники российского скейтбординга от первого кубка Союза в 1991 году до наших дней («Флип»); история объединения диджеев Flammable Beats, приучивших московскую клубную публику к соулу, фанку и хип-хопу («Коробок спичек»); зарисовка о жизни в обществе цензуры от известной граффити-команды A.D.E.D. («Wasted»).
Кроме того, в конкурсе представлены работы о музыке: «Landscapes of Rivers (and other ways to speak with yourself)» о жизни музыкантов-аутсайдеров и «Кейджи Хайно» о японской легенде экспериментального рока, а также лента о театре-студии «Круг II», работающей с особенными актерами («Игра в Мусор»).
Вне конкурса будут показаны два фильма. «Фили. История одного лейбла» рассказывает об одноименной музыкальной компании, выросшей на Горбушке, а «The Пионеры» позволяют взглянуть на российскую рекламную индустрию и страну в целом глазами иностранцев, работавших в московских креативных агентствах.
Партнер национального конкурса — сеть «Москино», кинотеатры которой станут площадками премьерных показов. Также «Москино» вручит специальный приз за лучшее отображение актуальных тенденций культуры и героев Beat Film Festival в современной Москве.
Партнер музыкальной программы этого года — Levi's. В программе шесть фильмов:
Совместная с летним кинотеатром Garage Screen Музея современного искусства «Гараж» программа «Garage Screen x Beat: Переписывая реальность» представляет фильмы, которые спорят с канонами документалистики, открыто или завуалированно отказываясь от фиксации действительности, — в пользу создания новых историй и смыслов:
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