Объявлена краудфандинговая кампания в поддержку фильма о лейбле Feelee

Одна из первых российских независимых музыкальных компаний Feelee проводит сбор средств в поддержку производства документального фильма «Фили. История одного лейбла».

Лейбл Feelee был основан в 1988 году, с тех пор он выпустил альбомы Ника Кейва, групп Depeche Mode, The Prodigy, Pixies, Coil, Tequilajazzz, «Наив», «Тараканы!», «Бригада С», а одноименная промоутерская компания организовала российские концерты известных иностранных музыкантов, таких как Sonic Youth, Марк Алмонд, Ник Кейв, Пи Джей Харви, The Exploited и The Smashing Pumpkins.

Фильм снимает режиссер Андрей Айрапетов («Критик», «Браво Story») по сценарию, который написал музыкальный журналист Максим Семеляк.

«В фильме вы и увидите фрагменты исторических концертов и услышите истории из первых уст их участников или очевидцев, — пишут инициаторы краудфандинговой кампании на Planeta.ru. — С вами поделятся откровениями и воспоминаниями Ник Кейв (The Bad Seeds), Ли Раналдо (Sonic Youth), Бликса Баргельд (Einsturzende Neubauten), Иван Новак (Laibach), Билли Корган (The Smashing Pumpkins), Билли Гулд (Faith No More), Пелагея, Дмитрий Спирин ("Тараканы!"), Евгений Федоров (Tequilajazzz), Александр Ф. Скляр ("Ва-Банкъ"), Александр Иванов ("Наив") и основатель лейбла Игорь Тонких».

Цель кампании — 450 тысяч рублей, до ее окончания остается 24 дня, уже собрано 56 тысяч рублей. Собранные средства пойдут на постпродакшн и завершение работы над фильмом.

Его премьера состоится на международном фестивале документального кино о новой культуре Beat Film Festival 2020, который пройдет в онлайн- и офлайн-форматах с 21 июля по 1 августа.











