Okko покажет фильмы о художниках и музеях

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Мультимедийный сервис Okko запускает проект «Открытие музеев» – онлайн-трансляции музейных шоу о художниках и кинопутешествия по главным мировым коллекциям изобразительного искусства в формате 4K. Каждый понедельник один из фильмов проекта будет демонстрироваться бесплатно.
Как сообщает пресс-служба Okko, бесплатные онлайн-показы проекта «Открытие музеев» будут проходить с 19:00 до 00:00. Первым будет показан фильм «Ван Гог: Золото и лазурь», трансляция пройдет на платформе Okko 20 июля. После этого фильм будет доступен по платной модели на сайте okko.tv, а также в приложениях iOS, Android, Smart TV и на Okko Smart Box.
«Открытие музеев» — это библиотека из 12 фильмов об искусстве производства итальянской компании Nexo Digital. Они рассказывают о галерее Уффици, Национальном музее Прадо, Государственном Эрмитаже, соборе Святого Петра и Патриарших базиликах Рима. Документальные фильмы о художниках посвящены жизни и творчеству Боттичелли, Караваджо, Тинторетто, Ван Гога, Гогена, Климта, Шиле, Моне и Фриды Кало.
К работе над фильмами проекта были привлечены признанные эксперты в области искусства, а также известные режиссеры и актеры со всего мира, в том числе Питер Гринуэй, Адриано Джаннини, Тони Сервилло, Элиза Ласовски, Азия Ардженто, Джереми Айронс и Хелена Бонэм Картер.
В российском прокате роли дублируют Андрей Ургант, Игорь Верник, Екатерина Стриженова, Егор Бероев и Владимир Епифанцев.
Дистрибьютор проката на российском рынке — «Невафильм Emotion».
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