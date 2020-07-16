Госдума обсудит миллионные штрафы за неудаление запрещенной онлайн-информации

Один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн © Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

В Госдуму внесен законопроект об ответственности за нарушение порядка удаления из интернета запрещенной информации. Максимальный штраф за это предлагается установить в размере 15 млн рублей.

Как сообщает сайт Госдумы, законопроект представлет собой поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Их подготовили глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский.

«Провайдеры хостинга, владельцы сайтов, владельцы информационных ресурсов в сети Интернет обязаны предпринимать меры по ограничению доступа и (или) удалению информации, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено», — пишут Хинштейн и Боярский в пояснительной записке к законопроекту, отмечая, что ответственности за неисполнение этих требований в законодательстве предусмотрено не было.

Они предлагают дополнить КоАП статьей, устанавливающей штрафы за «непринятие мер по ограничению требуемого по закону доступа к информации» в размере от 50 тысяч (для граждан — за первое нарушение) до 15 млн рублей (для юрлиц — за повторное нарушение, если речь идет об информации, содержащей призывы к экстремизму, детскую порнографию или способы получения наркотиков).

В пояснительной записке со ссылкой на Роскомнадзор приводится статистика нарушений российского законодательства «крупными интернет-ресурсами, зарегистрированными за пределами Российской Федерации», такими как YouTube, Twitter, Instagram и Facebook.

Прошлой осенью Госдума приняла законопроект, которым вводятся многомиллионные штрафы за невыполнение предусмотренного российским законодательством требования о хранении в РФ персональных данных россиян. В феврале 2020 года Twitter и Facebook получили по 4 млн рублей штрафа за отказ перенести в Россию серверы с данными российских пользователей.







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